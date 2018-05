Karius triste dopo la finale-horror? La pornostar Mia Khalifa si offre per “consolarlo”

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Lorisprotagonista della gara tra Liverpool e Real Madrid, non certo in positivo date le sue gaffe tra i pali dei Reds Lorisè stato senza dubbio il protagonista in negativo delladi Champions League di ieri sera, persa dal suo Liverpool contro il Real Madrid, anche a causa di qualche papera imbarazzante del portiere. Il poveroè parso distruttola partita, recandosi sotto la curva in lacrime a chiedere scusa ai tifosi. Il portiere però avrà una piccola consolazione, quella d’aver fatto breccia sullaMia, famosissima attrice americana di origine libica. “Occhi fissi sul premio”, ha twittato prima della gara. Miaha prontamente risposto ammiccando: “È lui (riferito a, ndr) il premio? Perché in tal caso…”. Va detto però che il portiere è fidanzatissimo con una super modella ...