Juve | in settimana arriva Emre Can Per la difesa spunta De Ligt

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia. Deciderò la settimana prossima : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino.--"Nel 2001 la Juventus ha preso un talento straordinario, ma sono diventato campione grazie alla Juve", ha spiegato Buffon in ...