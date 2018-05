Judo | Grand Prix Hohhot 2018 | non riesce l’impresa a Giorgia Stangherlin L’Italia torna

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : Enrico Parlati e Augusto Meloni fuori al secondo turno - Giappone ancora dominante : Il Grand Prix di Hohhot 2018 non arride ai colori azzurri. L’Italia del Judo conclude senza podi anche la seconda giornata del torneo cinese, in cui continua a dominare il Giappone, che conquista altre due vittorie, portando a cinque il numero dei successi nelle prime due giornate di gare. Nella categoria -73 kg, Enrico Parlati ha sconfitto al primo turno l’australiano King con uno splendido waza-ari, ma ha poi ceduto al cospetto del ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : Italia a secco di podi nella prima giornata - il Giappone conquista tre vittorie : Italia a secco di podi nella prima giornata del Grand Prix di Hohhot 2018, in Cina, dove il Giappone ha dominato la scena nella prima giornata di gare. Elios Manzi, al Grande rientro del circuito del Grand Prix, è stato sconfitto al primo turno della categoria -66 kg contro il russo Abdulzhalilov, che ha sconfitto l’azzurro con un ippon a poco più di un minuto dalla fine di un incontro fino a quel punto estremamente equilibrato. Manzi, in ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : primi punti per il ranking in chiave Tokyo 2020 - l’Italia punta sul grande rientro di Elios Manzi : Archiviata l’esperienza degli Europei 2018 a Tel Aviv, la stagione del Judo prosegue con un evento di fondamentale importanza in vista del prossimo biennio. Il Grand Prix di Hohhot, in Cina, si terrà tra venerdì 25 e domenica 27 maggio e assegnerà i primi punti validi per l’Olympic ranking List, la graduatoria che determinerà l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una folta rappresentanza di atleti di rilievo nel panorama ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : i convocati dell’Italia per il primo torneo di qualificazione alle Olimpiadi 2020. Torna Elios Manzi : Roberto Meloni ha convocato sette azzurri per partecipare al Grand Prix di Hohhot (Cina), torneo in programma nel weekend del 25-27 maggio e valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa sarà la prima competizione ad assegnare i punti utili per la definizione dell’Olympic Ranking List che appunto definirà gli atleti meritevoli di partecipare ai Giochi a cinque cerchi. L’Italia sarà dunque rappresentata da: Elios ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito si consacra tra i grandi - un bronzo che vale oro. Fabio Basile ed Edwige Gwend sottotono a Tel Aviv : L’Italia brinda alla seconda medaglia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). A lasciare il segno sulla spedizione azzurra stavolta è Antonio Esposito, straordinario talento che a 23 anni ha raggiunto il top della maturità agonistica, mettendo in evidenza una capacità straordinaria di reggere la pressione che gli è valsa una spettacolare medaglia di bronzo nella categoria -81 kg. Esposito è stato capace di piazzare i colpi decisivi ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves irrompe tra i grandi! Argento che vale nei -66 kg : Matteo Medves è medaglia d’Argento agli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). L’azzurro è arrivato ad un passo dalla vittoria, ma ha ceduto in finale contro lo sloveno Adrian Gomboc, che ha fatto prevalere la sua maggiore esperienza internazionale nell’ultimo atto della categoria -66 kg, portando a casa l’oro che gli era sfuggito l’anno scorso a Varsavia, quando concluse la sua prova al ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Anna Righetti piacevole sorpresa azzurra - in Turchia dominano Kosovo e Russia : Un podio sfiorato e qualche passo falso per le azzurre impegnate nel Grand Prix 2018 di Antalya, in Turchia. L’ultimo Grand Prix che precede il Grande appuntamento degli Europei di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 28 aprile, non è stato molto propizio all’Italia, che si è presentata ad Antalya in formato ridotto, con una pattuglia totalmente “rosa”, per provare a fare bella figura e magari portare a casa un podio di ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

Judo - svedesi alla ribalta nel Grand Prix di Antalya - cinque podi italiani tra Dubrovnik e Berlino : Nessun italiano in gara nella seconda giornata di ad Antalya, dove è in corso l’ultimo Grand Prix di preparazione in vista degli Europei 2018 di Tel Aviv. A fare la voce grossa in Turchia sono stati gli svedesi, che hanno conquistato due vittorie su quattro categorie in programma, salendo al secondo posto nel medagliere alle spalle del Kosovo. Tommy Macias ha trionfato nella categoria -73 kg, battendo in finale il coreano Changrim An, ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Anna Righetti si ferma ad un passo dal podio - poca gloria per Giulia Caggiano e Giulia Pierucci : Azzurre fuori dal podio nella prima giornata del Grand Prix di Antalya 2018, uno degli ultimi tornei che precedono l’appuntamento attesissimo degli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Ma l’Italia può godersi l’ottima prestazione di Anna Righetti, che nella categoria -57 kg è arrivata ad un passo dal podio, cedendo soltanto nella finale per il terzo posto. La Righetti ha esordito con una splendida ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : cinque azzurre a caccia del podio - Giulia Pierucci e Giulia Caggiano puntano al colpaccio : Sarà un’Italia tutta al femminile quella che andrà a caccia del podio nel Grand Prix 2018 di Antalya, in Turchia, che andrà in scena tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Per gli atleti impegnati nel torneo, si tratta di una delle ultime prove prima dell’appuntamento clou con gli Europei 2018 di Tel Aviv, a cui prenderanno parte i migliori interpreti continentali della disciplina. Ma per le azzurre quello di Antalya non sarà un semplice ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : nessun podio azzurro nell’ultima giornata - settimo posto per Valeria Ferrari : Si conclude con il settimo posto di Valeria Ferrari il cammino dell’Italia nel Grand Prix di Tbilisi 2018, che ha avuto luogo tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile. L’azzurra ha disputato un buon torneo, superando al primo turno l’olandese Groenwold e perdendo poi con la francese Tcheumeo, giocandosi comunque il ripescaggio. Il duello con l’israeliana Mayersohn, tuttavia, non è stato propizio per la Ferrari, che ha ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Carola Paissoni vola sul podio! Terza nella categoria -70 kg! Impresa sfiorata per Giovanni Esposito : Splendida anche la prova di Giovanni Esposito , che ha messo a dura prova la resistenza del fenomenale georgiano Lasha Shavdatuashvili , numero 5 al mondo nella categoria -73 kg . L'azzurro, dopo ...