J-AX | FEDEZ E CHIARA FERRAGNI La collaborazione finisce | l' amicizia continua? Che tempo

Programmi TV di stasera - domenica 27 maggio 2018. Fazio sfida Amici con la Presidente del Senato - l’ex ct Ventura - J-Ax e FEDEZ con Chiara Ferragni - Malika Ayane : Fabio Fazio - Che Tempo Che Fa Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Da Fabio Fazio arriva la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ospite in studio anche Roberto Bolle, l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, J-Ax e Fedez, che avrà tra il pubblico la compagna Chiara Ferragni. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Malika Ayane con il nuovo singolo Stracciabudella, che anticipa l’album Domino. Luciana ...

Fazio invita FEDEZ - Chiara Ferragni lo segue : rivelazioni in diretta sul matrimonio? : Fabio Fazio fa il pieno di ospiti nella puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda domenica 27 maggio. Come di consueto, nel salotto di Raiuno, si spazierà dalla politica alla cultura, dal...

FEDEZ e Chiara Ferragni matrimonio : data e location - tutte le novità sugli sposi : Le ultime news sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sono arrivate dal settimale Chi e annunciano una festa in grande stile, come potevamo già immaginare: basta pensare, infatti, che la fashion blogger numero uno al mondo per festeggiare i suoi 30 anni, l'anno scorso, ha organizzato un party su un treno diretto a Venezia, dove poi ha continuato a festeggiare. Non ci aspettiamo location principesce, a dire il vero, ma qualcosa di molto ...

Chiara Ferragni e FEDEZ si sposano : notizie e indiscrezioni sulle nozze dell'anno : Chiara Ferragni e Fedez si sposano: a più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla

