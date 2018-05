Italia | Ventura | In Russia io non sarei andato Mi ero dimesso | ma

Mercato - può nascere una Juventus Italiana : Perin - Cristante e Bonaventura : I bianconeri incontreranno il Genoa per il portiere e sfidano la Lazio per il centrocampista dell'Atalanta

Giro d’Italia – Dumoulin racconta la sua disavventura : “ecco cosa è successo” : Tom Dumoulin della Sunweb a 18 chilometri dal traguardo della decima tappa del Giro d’Italia è caduto a causa di corridore che ha valutato male la curva Dopo la crisi di Esteban Chaves della Mitchelton Scott all’inizio della decima tappa del Giro d’Italia (vinta da Mohoric della Bahrain Merida), Tom Dumoulin è risalito in seconda posizione, ma a 41 secondi di distacco (il britannico ha preso ben 3 secondi di abbuono al GpM ...

Italia-Ventura - finalmente la rescissione : l'ex ct è in cerca di una squadra : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Chievo Verona, Cagliari e Sassuolo stanno pensando a lui, così come l' Hellas Verona e il Brescia in Serie B. Domani, invece, Mancini saluterà lo Zenit ...

Perugia - Nesta è il nuovo allenatore : per l'ex Milan prima avventura in Italia : Con la Nazionale è stato campione del Mondo nel 2006 e ha chiuso la carriera nel 2014 agli indiani del Chennaiyin, dopo due stagioni in Mls con il Montreal Impact. Gasport

Pagelle/ Juventus-Milan (4-0) : fra i rossoneri si salva solo Bonaventura. Voti partita (finale Coppa Italia) : Pagelle Juventus Milan (risultato finale 4-0): i Voti della finale di Coppa Italia andata ai bianconeri, con i migliori e i peggiori visti ieri in campo all'olimpico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:19:00 GMT)

Coppa Italia : Bonaventura avverte la Juve : Il centrocampista rossonero, ai microfoni di Rai Sport, ricorda la vittoria del Milan nella SuperCoppa Italiana a Doha: "Giocammo una buona partita per poi avere la meglio ai rigori. Sapremo ...

La dedica di J-Ax a Fedez per l’uscita di Italiana - ultimo singolo insieme per i Comunisti col Rolex : “Un’avventura pazzesca” : La commovente dedica di J-Ax a Fedez per la conclusione del progetto Comunisti col Rolex: venerdì 4 maggio uscirà il nuovo e ultimo singolo dei due rapper, dal titolo Italiana. Siamo alle battute finali per il duo più seguito degli ultimi anni: per concludere al meglio la collaborazione, J-Ax e Fedez rilasceranno domani l'ultimo singolo insieme, prima della grande festa in musica in programma l'1 giugno allo stadio San Siro di Milano. Per ...

"È la mia grande avventura. Speriamo reggano le gambe". L'ultimo sms di una dei 5 alpinisti Italiani morti in Svizzera : Sono 5, tutti italiani, gli alpinisti morti nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere. Uno dei feriti gravi è deceduto in ospedale nelle ultime ore. Oltre alla guida alpina Mario Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera, gli altri quattro alpinisti morti per assideramento sono bolzanini, molto conosciuti negli ambienti del Cai, e amici da tempo. Tra questi Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola ...

Boxe - WSB 2018 : Italia Thunder qualificati ai quarti di finale - prosegue l’avventura : Gli Italia Thunder si sono ufficialmente qualificati ai quarti di finale delle World Series of Boxing. La compagine Italiana ha concluso la fase a gironi all’ottavo posto, l’ultimo utile per proseguire l’avventura nella prestigiosa competizione: 8 punti conquistati (2 vittorie e 4 sconfitte), 11 match vinti sui 30 disputati e un miglior quoziente nei confronti dei Colombia Heroicos che dunque vengono eliminati. Ora c’è ...

Cultura è avventura : 4 opere Italiane che custodiscono storie avvincenti : Dai calchi di Pompei ai Bronzi di Riace, dalla Danae di Tiziano alla Reggia di Venaria, ecco le storie racchiuse in alcuni dei simboli più importanti del patrimonio Culturale italiano, che ancora oggi si possono ammirare grazie agli interventi di conservazione e tutela realizzati con i fondi dell'Unione europea.Continua a leggere

Italia - Ventura : 'La mia verità sulla Nazionale? Molto presto' : 'Appena avrò l'autorizzazione dalla nazionale, dirò tutta la verità su Insigne. Ho tanta voglia di mettere in chiaro le responsabilità di tutti': l'ex ct azzurro Gian Piero Ventura, ai microfoni di ...

VENTURA “INSIGNE FUORI CON LA SVEZIA? LA VERITÀ È..”/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : carriera finita? : Il ritorno di VENTURA: "Insigne FUORI con la SVEZIA? La VERITÀ è che...". L'ex ct Italia dopo il fallimento del Mondiale mancato, "conosco cose che appena potrò dire.."(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:31:00 GMT)

