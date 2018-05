Italia Serbia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Nations League

Volley - Nations League 2018 : Italia - chiudi col botto! Che sfida alla Serbia - serve la terza vittoria. Quanti duelli in campo : L’Italia non vuole più fermarsi e va a caccia del terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile, fondamentale per alimentare ulteriormente le ambizioni di qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale. Dopo aver sconfitto la Germania e aver firmato l’impresa contro il Brasile, oggi pomeriggio (ore 19.00) gli azzurri affronteranno la Serbia nell’atto conclusivo del trittico di ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara : cuore Settebello - podio centrato! : Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di Pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Serbia in DIRETTA : 10-9. Il Settebello centra il terzo posto nell’Europa Cup 2018!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il ...

Italia-Serbia - Europa Cup 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Di seguito il programma completo Finale 3° posto Super Final Europa Cup , 8 aprile, ORE 19.00 Italia-Serbia diretta tv su RaiSport+HD diretta streaming su len.tv diretta live testuale su OA Sport

Italia-Serbia - Europa Cup 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Oggi il Settebello si gioca il podio: alle 19.00 l’Italia termina la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Tra gli azzurri ed un posto sul podio ci sarà la Serbia, che è giunta seconda nel girone B alle spalle della Croazia. La nazionale italiana è giunta a pari punti con la Spagna ma ha perso lo scontro diretto, finendo così alle spalle degli iberici. Gli azzurri, infatti, possono recriminare proprio su ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale - l’Italia per il podio : Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di Pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello ...

Rientrato in Italia il fotoreporter arrestato a marzo in Serbia : "Sono stanco, ma sto bene". Lo ha detto appena Rientrato in Italia Mauro Donato, il fotoreporter arrestato il 16 marzo in Serbia, al confine con la Croazia per una presunta aggressione e rapina ai ...

Serbia scarcera reporter Italiano : ANSA, - ROMA, 5 APR - Mauro Donato, il fotoreporter arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione e rapina ai danni di alcuni profughi, è stato scarcerato. Lo apprende l'ANSA da fonti ...

Liberato il fotoreporter Italiano arrestato in Serbia per rapina : Mauro Donato si trovava nel paese per un reportage sulle condizioni dei profughi, ed era stato accusato di aver rubato l’equivalente di 3 euro proprio a tre migranti afghani

Mauro Donato - scarcerato il fotoreporter Italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disavventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...