Italia | Mancini | ' Donnarumma gioca | Balotelli vediamo'

Italia-Arabia Saudita - Mancini allo scoperto : le indicazioni di formazione : Si avvicina l’esordio di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, lunedì gara contro l’Arabia Saudita, importanti indicazioni da parte del nuovo Ct: “Domani per me sarà molto emozionante e diverso da tutte le altre volte. Allenare la Nazionale è la massima aspirazione per un allenatore. E’ un nuovo inizio, chiedo entusiasmo, voglia di giocare e di divertirsi. Domani gioca Donnarumma, Balotelli vediamo. A Nizza ha i ...

Italia - pronto il debutto di Mancini. Unico dubbio : Pellegrini o Florenzi : Dal nostro inviato La Nazionale, a metà pomeriggio, vola in Svizzera, in charter da Firenze a San Gallo, dove domani Mancini debutterà da ct contro l'Arabia Saudita che, al 67° posto nel ranking Fifa,...

Italia - Mancini "dà" i nuovi numeri : Sirigu n.1 - Balotelli si prende il 9 : Al Mondiale non ci siamo, ma il momento dell'assegnazione dei numeri di maglia quando inizia un nuovo ciclo, una nuova era, è sempre qualcosa di diverso e di importante. Almeno per chi lo vive da ...

Calcio - l’Arabia Saudita bagna l’esordio di Mancini sulla panchina dell’Italia. Grande attesa per il rientro di Balotelli : Il nuovo corso dell’Italia parte da San Gallo (Svizzera), dove lunedì 28 maggio gli azzurri disputeranno un’amichevole contro l’Arabia Saudita, il primo test dell’era Mancini, nuovo tecnico della Nazionale. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 costringerà l’Italia a svolgere il ruolo di sparring partner del team asiatico, che invece sarà impegnato in Russia nel gruppo A della fase a gironi, in compagnia dei ...

Italia - Mandragora e Baselli in coro : 'Mancini è l'uomo giusto per crescere' : lL'Italia riparte da qualche giovane dal grande futuro, un di questi Rolando Mandragora. 'Ho pianto per la retrocessione del Crotone, perché non lo meritavano la squadra, la società, la città, i ...

Italia-Arabia Saudita - le probabili formazioni : Mancini rispolvera Balotelli - in cabina di regia c’è Jorginho : L’Arabia Saudita bagnerà l’esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. La Nazionale azzurra non parteciperà ai Mondiali 2018 in Russia e farà da sparring partner per la compagine asiatica, che lunedì 28 maggio alle 20.45 disputerà un test di preparazione contro l’Italia a San Gallo (Svizzera) per poi concentrarsi sul torneo che la vedrà affrontare nel girone A i padroni di casa della Russia, l’Egitto e ...

Nazionale - tre partite in 8 giorni : ecco come giocherà l'Italia di Roberto Mancini : Tre partite in 8 giorni: Arabia Saudita, Francia e Olanda. Due gruppi che lavorano in parallelo su due campi, un sistema di gioco il 4-3-3 di base, tanti uomini in zona palla corti stretti e ...

Nazionale - Mario Balotelli capitano dell’Italia di Mancini? : Mario Balotelli capitano della Nazionale di Mancini. Non solo Super Mario è tornato in azzurro con il suo antico mentore, ma potrebbe vestire la fascia: assente Bonucci, è infatti – con De Sciglio – il veterano fra i convocati del ciclo di confronti amichevoli in programma nei prossimi giorni con Arabia Saudita (il 28 maggio), Francia (1 giugno) e Olanda (4 giugno). A quattro anni dall’ultima convocazione in azzurro, ne è ...

Mancini - Balotelli titolare nell'Italia?/ Il ct della nazionale azzurra l'ha provato punta centrale nel 4-3-3 : Mancini, Balotelli titolare nell'Italia? L'attaccante è stato provato in allenamento al centro del tridente del 4-3-3. Il nuovo commissario tecnico ha voglia di rilanciarlo subito.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:50:00 GMT)

Italia a lezione da Mancini : Roberto Mancini corre a Coverciano e passa da un campo all'altro per stare vicinissimo ai suoi azzurri. 'Sono le ore della conoscenza'. Parla con loro durante l'addestramento. E nel tempo libero. Si ...

Mancini : “All’Italia serve tempo - non sono un mago. Buffon? Porte aperte a tutti” : «Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia». Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della nazionale a Coverciano. «Ai tempi di Pirlo - prosegue il neo commissario tecnico azzurro - c’erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte. L’Italia...