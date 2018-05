Irlanda | svolta storica | trionfa il sì all' aborto

Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : Svolta storica: la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro […] L'articolo Svolta storica: la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto ...

Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto.Continua a leggere