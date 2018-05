IRLANDA | SI' ALL’ABORTO Referendum | diritti ed emozioni hanno ucciso la coscienza

ilsussidiario

(Di domenica 27 maggio 2018) L'esito delabrogativo irlandese del 25 maggio è una netta vittoria del Sì all'aborto. L'amore alla vita non è più un fatto collettivo, ma solo personale. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 06:08:00 GMT)VOTO IN/ Le nozze gay non "salvano" Enda Kenny: un tweet per Renzi?, di P. GulisanoLETTURE/ Il Sì alle nozze gay nella "cattolica"? Joyce l'aveva previsto (nel 1914), di S. Ballabio