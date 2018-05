Infortunio Salah | sospiro di sollievo per la Federazione egiziana in vista del Mondiale

Finale Champions - Klopp : “Infortunio di Salah è serio” : “E’ serio” l’infortunio alla spalla sinistra di Mohamed Salah, causato dal contatto con Ramos durante la Finale di Champions contro il Real Madrid. La conferma è arrivata dal tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. L’attaccante egiziano è stato costretto a lasciare il campo dopo 30 minuti, in lacrime, ed è stato portato in un ospedale di Kiev per essere sottoposto ad alcuni esami, riferisce il sito del club inglese. ...

Liverpool - Klopp : "L'Infortunio di Salah ha scioccato la squadra" : "Prima del ko abbiamo giocato molto bene, ma nessuno parlerà di come abbiamo perso. Subito gol insoliti"

Il video dell’Infortunio di Salah nella finale di Champions League : Uno dei giocatori più attesi della finale è uscito a metà del primo tempo dopo un contrasto con Sergio Ramos The post Il video dell’infortunio di Salah nella finale di Champions League appeared first on Il Post.

Real-Liverpool : lo show di Dua Lipa - l'Infortunio di Salah - il gol di Bale. Le foto della finale di Champions : Le foto più belle di una finale di Champions ricca di emozioni REAL MADRID-LIVERPOOL: CRONACA E TABELLINO l'infortunio DI Salah LA ROVESCIATA SPAZIALE DI BALE

Salah in lacrime dopo l'Infortunio : foto : KIEV - La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30' del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L'attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, ...

Il video dell’Infortunio di Salah durante la finale di Champions League : Il giocatore più forte del Liverpool è uscito a metà del primo tempo dopo un contrasto di gioco con Sergio Ramos The post Il video dell’infortunio di Salah durante la finale di Champions League appeared first on Il Post.

Infortunio Carvajal / Dopo Salah anche il difensore esce in lacrime per un problema muscolare : Infortunio Carvajal, la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool perde un altro protagonista. Dopo il ko di Mohamed Salah si ferma anche il terzino di Zinedine Zidane.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:25:00 GMT)

Real Madrid Liverpool 0 0 in diretta : il risultato LIVE della finale di Champions. Salah out per Infortunio : Real Madrid-LIVErpool 0-0 LIVE Real Madrid , 4-3-1-2, : Navas; Carvajal , 37' Nacho, , Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All. Zidane . LIVErpool , 4-3-3, ...

Infortunio Salah - dramma Liverpool : l’ex Roma lascia il campo in lacrime : Infortunio Salah, dramma Liverpool: l’ex Roma lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, al 30′ il risultato è ancora di 0-0, partita equilibrata ed occasioni da una parte e dall’altra. Poi dramma per i Reds, Infortunio alla spalla per Salah che non è in grado di rimanere in campo, lacrime per l’ex Roma, al suo posto dentro Lallana. L'articolo Infortunio ...