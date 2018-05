INCONTRO KIM-MOON | ‘RIAPERTO’ VERTICE CON TRUMP A SINGAPORE Dubbi in Nord Corea e il

Coree - INCONTRO a sorpresa Kim-Moon : il summit con Trump è ancora possibile : «Si sono scambiati opinioni e hanno discusso di come applicare la Dichiarazione di Panmunjom per garantire un vertice Usa-Nord Corea di successo» ha fatto sapere la presidenza sudcoreana

Corea Nord : Kim - ferma volontà per INCONTRO con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Coree - nuovo INCONTRO Kim-Moon al confine : Coree, nuovo incontro Kim-Moon al confine Coree, nuovo incontro Kim-Moon al confine Continua a leggere L'articolo Coree, nuovo incontro Kim-Moon al confine proviene da NewsGo.

Coree - INCONTRO a sorpresa Kim-Moon. Summit con Trump ancora possibile : incontro a sorpresa fra i leader delle due Coree. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un si sono riuniti per la seconda volta (la prima era stata il mese scorso) a Panmunjom, villaggio che si trova nella zona demilitarizzata nota come Dmz, al confine fra i due Paesi. «Si sono scambiati opinioni e hanno di...

Coree - nuovo INCONTRO tra Kim e Moon al confine - : I due leader si sono visti, per la seconda volta dopo il summit del 27 aprile , nel villaggio di Panmunjom. "Hanno scambiato le proprie opinioni con franchezza per avere un incontro Usa-Corea del Nord ...

Coree : nuovo INCONTRO Kim-Moon al confine : I due leader coreani, Kim Jong-un e Moon Jae-in, si sono incontrati nuovamente al villaggio di confine per discutere del vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, che era stato annullato da Trump. Lo ...

Nuovo INCONTRO tra Kim Jong-un e Moon Jae-in al confine tra le due Coree : Moon Jae-in e Kim Jong-un si sono incontrati nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Il vertice tra il presidente sudcoreano e il leader supremo di Pyongyang è avvenuto in un clima di incertezza, dopo i contraddittori annunci di Donald Trump sulla sorte del summit del 12 giugno prossimo.Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati nel villaggio di Panmunjom, nella zona ...

Coree : nuovo INCONTRO Kim-Moon al confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

No all'INCONTRO tra Trump e Kim Jong-un e torna la paura di una guerra nucleare Video : Brusco arresto delle trattative di pace fra Stati Uniti e Corea del Nord. Con una lettera infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'incontro del 12 giugno [Video] con Kim Jong-un non ci sara'. Perché si è fermato tutto Trump ringrazia Kim per l'impegno e la volonta' di mettere assieme questo summit ma per via di una aperta ostilita' mostrata nelle ultime dichiarazioni l'incontro di giugno sara' sospeso. Ma quali sono le ...

TRUMP CANCELLA IL VERTICE CON KIM JONG-UN/ Un nuovo INCONTRO è possibile : doppia apertura nelle ultime ore : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:09:00 GMT)

No all'INCONTRO tra Trump e Kim Jong-un e torna la paura di una guerra nucleare : Brusco arresto delle trattative di pace fra Stati Uniti e Corea del Nord. Con una lettera infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'incontro del 12 giugno con Kim Jong-un non ci sarà. Perché si è fermato tutto Trump ringrazia Kim per l'impegno e la volontà di mettere assieme questo summit ma per via di una "aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni" l'incontro di giugno sarà sospeso. Ma quali sono le aperte ...

Perché è davvero saltato lo storico INCONTRO tra Trump e Kim Jong-un : Il previsto e storico vertice di Singapore tra Usa e Corea del Nord, ra Donald Trump e Kim Jong-un, non si farà. E la Casa Bianca starebbe persino valutando la possibilità di imporre nuove sanzioni...

Corea Nord-Usa : Trump e Kim sono riusciti a cancellare il loro INCONTRO : 'Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere' scrive Trump. 'Questa opportunità persa è un momento triste ...

TRUMP CANCELLA INCONTRO CON KIM JONG-UN/ Usa - la minaccia nucleare nella lettera per la Corea del Nord : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA INCONTRO con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:21:00 GMT)