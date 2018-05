In un mondo di robot nessuno ascolta più

Ecco la casa più piccola al mondo costruita da micro robot : poco più grande della larghezza di un cappello. Nasce in Francia per dimostrare le potenzialità delle nanotecnologie

La casa più piccola al mondo - costruita dai robot più precisi sul Pianeta - : ...Entra in fabbrica il controllo emotivo Così Facebook sceglie la pubblicità per noi Bimbi scomparsi ritrovati grazie a un software Home - TECNOLOGIA - Innovazione La casa più piccola al mondo , ...

I robot più teneri del mondo sono quelli di Massimo Sirelli : Il mondo dei robot potrebbe essere diviso in tre grandi famiglie. Quella delle semplici macchine che lavorano in continuazione, senza mai lamentarsi e spesso senza nemmeno parlare. Quella delle intelligenze artificiali diaboliche, che tramano alle spalle degli umani per conquistare la Terra. E quella dei teneri robot da compagnia, amichetti tecnologici di grandi e piccini. A questa terza categoria appartengono dunque le creazioni di Massimo ...

Dalla banca robotizzata in Cina alle decine di morti in India : la rassegna dal mondo : Andiamo a scoprire alcune delle notizie principali che arrivano dal mondo. banca hi-tech Una banca totalmente robotizzata. A Shanghai, in Cina, è stata aperta la prima filiale di un'agenzia di ...

La cedrata Tassoni compie 225 anni : 'I robot in fabbrica per esportare in tutto il mondo' : MILANO La cedrata Tassoni festeggia i suoi 225 anni di storia e lancia, per l'occasione, un profumo al cedro. Nome: 'Tassoni 225', appunto. Dal Lago di Garda alla Corea del Sud è il balzo compiuto ...

mondo TV - due nuovi accordi di licenza per Sissi e Robot Trains : Il Gruppo Mondo TV sottoscrive due accordi di licenza, per la trasmissione a pagamento di Sissi negli Stati Uniti su Starz TV in lingua spagnola e per la trasmissione di Robot Trains in Spagna sul

mondo 'alieno' - all'Ikea un robot fa i colloqui per assumere personale umano Video : Paradossi della nostra epoca. Oggi #1 maggio si celebra la festa del lavoro [Video]. Ma quale lavoro si celebra? Quello che manca, è precario o al ribasso, svolto magari dal caporalato della 'gig economy', o dai #robot al posto degli uomini? In questo clima ibrido e di passaggio, l'ultima frontiera in un Mondo che cambia drasticamente è che a selezionare candidati ora ci pensa un'intelligenza artificiale. Per accedere, forse, a un impiego, ...

La robotica diventa flessibile : a Livorno la prima conferenza internazionale sulla “soft robotics” con 300 scienziati da tutto il mondo : Grazie alla Scuola Superiore Sant’Anna, l’Italia ospita la prima conferenza internazionale sulla “soft robotics”, area di ricerca in forte crescita, che attrae interesse scientifico e importanti investimenti nei paesi e nelle istituzioni scientifiche più importanti al mondo. Alla conferenza internazionale “RoboSoft 2018”, in programma dal 24 al 28 aprile a Livorno, tra i Bagni Pancaldi e il Gran Hotel Palazzo, sono attesi circa 300 scienziati da ...

In anteprima il mondo robotico dei Plastic Made Sofa : I Plastic Made Sofa sono una band indie rock con attitudini psichedeliche originaria di Bergamo, che ha esordito con un primo album dal titolo Charlie’s Bondage Club (2010), seguito dall’ottimo Whining Drums (2013) che ha ricevuto buone attenzioni da più parti. Mancavano da un po’, ed eccoli ritornare con il video Robot Toys, il primo estratto che anticipa il nuovo album previsto per la fine del 2018. Nel videoclip che Wired ...

Università sudcoreana sviluppa robot-killer - appello di 50 ricercatori di tutto il mondo : 'Fermatevi!' : 'Profonda preoccupazione' per la creazione del progetto lanciato da Kaist e Hanwha Systems, tra i più grandi produttori di armi nel Paese

Università sudcoreana sviluppa robot-killer - appello di 50 ricercatori di tutto il mondo : "Fermatevi!" : Allarme mondiale contro i robot-killer. Un gruppo di ricercatori internazionali nel campo dell'Intelligenza Artificiale ha annunciato che boicotterà un'università sudcoreana, il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) e il suo partner industriale, Hanwha Systems, per un progetto che punta a sviluppare armi autonome che potrebbero diventare "strumenti del terrore". robot-killer, appunto.In una lettera aperta, 50 ...

Il mondo dei robot ci fa paura ma soprattutto ridere : G li uomini se la godono. I robot immortali hanno creato una società dove una miriade di macchine si occupa di tutte le necessità. Dafne, ad esempio, è il modello della escort perfetta. Sembra che ...