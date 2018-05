In pole Giansanti per la corsa alla Farnesina

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Nelle ore in cui si alza lo scontro istituzionale sul suo nome, l'aspirante superministro del Tesoro voluto da Salvini, Paolo Savona, agli amici avrebbe confidato, da "riserva della Repubblica" quale si sente, di essere pronto anche "a fare un passo indietro. Non voglio interferire con le scelte del presidente Mattarella, che stimo immensamente". Un passo indietro che non sfiora nemmeno il leader della Lega, Matteo Salvini, deciso com'è a portare il Paese al voto, nel caso dovesse persistere il veto del Quirinale sul suo candidato per il ministero di via XX settembre. Ecco perché nelle ultime ore viene dato per possibile un incontro chiarificatore, da tenersi oggi al Colle, proprio con l'81enne economista sardo. Potrebbe essere questo l'ultimo tentativo di mediazione sulla casella che ha scatenato il conflitto istituzionale tra il presidente della Repubblica e i due partiti di ...