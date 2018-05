In Congo le ong insorgono | ' No alle trivelle nei parchi dei gorilla'

Congo : tre malati di ebola rapiti dall’ospedale e portati in chiesa. Aumenta il rischio epidemia : Congo: tre malati di ebola rapiti dall’ospedale e portati in chiesa. Aumenta il rischio epidemia Continua ad essere alto il rischio che il virus ebola si diffonda nelle grandi città del paese. Organizzazione mondiale della Sanità in stato di massima allerta.Continua a leggere Continua ad essere alto il rischio che il virus ebola si diffonda […] L'articolo Congo: tre malati di ebola rapiti dall’ospedale e portati in chiesa. Aumenta il ...

Epidemia di Ebola in Congo - nuovo bilancio : 52 casi e 22 i decessi : nuovo bilancio diffuso dalle autorità Congolesi: sarebbero 52 i casi di Ebola registrati nel nordovest del Paese e 22 i decessi. “In totale sono stati registrati nella regione 52 casi di febbre emorragica, di cui 31 confermati, 13 probabili e 8 sospetti” in data 23 maggio, rende noto il Ministero della Salute. Nei giorni scorsi si era parlato di 58 casi di infezione e di 27 morti: le autorità hanno spiegato che il nuovo bilancio è ...

Epidemia di Ebola in Congo - Unicef : colpiti anche i bambini - “le scuole estremamente importanti” : Nella Repubblica Democratica del Congo i bambini continuano a essere a rischio Ebola: “Le scuole sono estremamente importanti per coinvolgere i bambini e le loro comunità nella lotta contro l’Ebola”, ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentante dell’Unicef nella Repubblica Democratica del Congo. “Questo è il motivo per cui l’Unicef sta mettendo in atto delle misure per minimizzare i rischi di trasmissione nelle scuole, come la ...

Congo : naufragio in un fiume del nordovest del Paese - 50 morti : Mercoledì scorso, nella Repubblica democratica del Congo, 50 persone sono morte in un naufragio avvenuto sul fiume Momboyo, nel nordovest del Paese: lo hanno riferito oggi le autorità. “Non si conoscono ancora le cause del naufragio e il numero dei dispersi“, ha spiegato il vicegovernatore della provincia. L’imbarcazione stava trasportando beni e persone dalla città di Monkoto a quella di Mabandaka. L'articolo Congo: naufragio ...

Epidemia di Ebola in Congo : 3 pazienti “evadono” dall’ospedale - allarme contagio : In Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un’Epidemia di Ebola, tre pazienti contagiati dal virus dell’Ebola sono “evasi” dall’ospedale generale di Wangata, nel capoluogo di Mbandaka. Hanno lasciato la struttura nel giro di 3 settimane in sella a motociclette, a quanto pare su richiesta dei familiari desiderosi di portarli in chiesa per una benedizione. Due di loro sono deceduti e il terzo paziente è ...

Ebola : 58 casi in Congo - 27 i morti : Salgono a quota 58 i casi di malattia da virus Ebola, compresi 27 morti, segnalati nella Repubblica democratica del Congo, alle prese con il nono focolaio registrato nel Paese negli ultimi 4 decenni. Il totale dei casi comprende 28 confermati, 21 probabili e 9 sospetti. A fare il punto sull’evoluzione del contagio è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), impegnata in questi giorni a Ginevra con la 71esima World Health ...

Epidemia di Ebola in Congo : il numero casi sale a 58 - basso rischio di diffusione globale : E’ aumentato il numero dei casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: sono 58, con 27 morti. Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fatto il punto alla World Health Assembly in corso a Ginevra, rilevando che il rischio di diffusione al di fuori della regione rimane basso. Dei 58 casi 28 sono stati confermati da test di laboratorio, 21 sono probabili e 9 sospetti. “Il rischio di diffusione ...

Epidemia di Ebola in Congo : 6 nuovi casi accertati - “una minaccia da prendere sul serio” : Il Ministero della salute del Congo ha confermato sei nuovi casi di virus Ebola accertati e due sospetti, nel secondo giorno della campagna di vaccinazioni che tenta di contenere il contagio nella città di Mbandaka, dove risiede oltre un milione di persone. Il virus Ebola si trasmette attraverso i fluidi corporei delle persone infettate, anche se già morte. L’ultimo bilancio ufficiale parla di 28 casi accertati, 21 probabili e due ...

