: Impeachment, cos'è e come funziona - HuffPostItalia : Impeachment, cos'è e come funziona - Varco001 : RT @SkyTG24: #M5s chiede impeachment per #Mattarella, cos'è - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #M5s chiede impeachment per #Mattarella, cos'è -

(Di domenica 27 maggio 2018) Torna nel vocabolario della politica italiana,spesso accade in momenti di crisi istituzionali, la parola "". Si tratta della messa sotto accusa del presidente della Repubblica, previsto all'articolo 90 della Costituzione, in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione."Il Presidente della Repubblica - recita la Carta - non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri". In Italia, c'è da dire, il verdetto finale non spetta neanche al Parlamento bensì alla Corte Costituzionale e mai, pur essendo stato più volte evocato - con Giovanni Leone, Francesco Cossiga e Giorgio Napolitano - ha visto completare il suo complicato percorso. ...