Il veto sui nomi? Va sempre motivato

ilgiornale

: ????Il potere di veto di Mattarella sui ministri non può essere politico. Parlamentarius esplora la dottrina costituz… - masechi : ????Il potere di veto di Mattarella sui ministri non può essere politico. Parlamentarius esplora la dottrina costituz… - marobe997 : RT @angelo_ra_: Governo #LegaM5S , spopola l'hashtag #VogliamoSavona. Rivolta sui social. Governo Lega-M5S, 'incredibile e incomprensibile… - RoccoMMancini : RT @CarlitaPeron: @Rompiscatole43 @matteosalvinimi Non siamo una repubblica presidenziale,non si vota il presidente,non te ne eri mai accor… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Roma - Mai, come in questa travagliata fase di avvio della Terza repubblica, il Colle è stato così al centro degli equilibri dello Stato. A Mattarella spetta lana dei ministri che andranno a comporre il governo. Mancano ancora i tasselli più importanti: Ecoa, Interni, Lavoro. La questione, però, in questo esecutivo gialloverde, è quanto del colore politico possa dipendere dalle ingerenze di Mattarella. L'architettura costituzionale disciplina il potere dina (articolo 92) e il voto di fiducia (articolo 94).Secondo il primo, lana dei ministri è prerogativa del Capo dello Stato "su proposta del Presidente del Consiglio" mentre in base all'articolo 94 il presidente del Consiglio si assume la responsabilità del governo di fronte alle Camere, che gli votano la fiducia. Ma il problema della fiducia si pone soltanto dopo che i ministri sono statinati e quindi il ...