Il racconto celestiale di Guidoni | «La Terra | vista dallo spazio | è perfetta»

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Questo è un viaggio che "comincia dal Kennedy Space Center, dalla piattaforma da cui sono state lanciate molte delle missioni americane. Siamo in Florida e la preparazione del veicolo, lo Space Shuttle comincia molti mesi prima della missione". Così, Umbertocomincia il suo, durante un evento alle Primavere di Lecco, e ci porta lassù, laddove il fatto di "non avere più un riferimento alto o basso, come siamo abituati ad avere sulla, cambia anche il nostro modo di percepire lointeso come dimensione intorno a noi". Otto minuti. È quanto dura il viaggio, dalla partenza dello Shuttle all'arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale.è un astronauta e un fisico specializzato in astrofisica. Ed è stato il primo italiano e il primo europeo ad arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Selezionato dalla Nasa per volare nel 1990 è andato nello...