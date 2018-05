Il popolo di Vasco vuole solo far festa con il mito

ilfriuli

: Concordo con @byoblu Ma che il popolo scenda in piazza ho diversi ragionevoli dubbi: 1) che, si va a festeggiare T… - sevoglioio : Concordo con @byoblu Ma che il popolo scenda in piazza ho diversi ragionevoli dubbi: 1) che, si va a festeggiare T… - paoletta2869 : RT @alessan70617102: @duxfightdemon @Faferrari63 @carloparigi82 @CarlaTua18 @UomoNero1976 @albertobmb66 @mani72012 @anna_marchetto_ @LaKlar… - mani72012 : RT @alessan70617102: @duxfightdemon @Faferrari63 @carloparigi82 @CarlaTua18 @UomoNero1976 @albertobmb66 @mani72012 @anna_marchetto_ @LaKlar… -

(Di domenica 27 maggio 2018) In Italia non c'è nessuno come lui. E neanche come i suoi fans. SeRossi fa il tutto esaurito da oltre 25 anni a tutti i suoi concerti, se ha bruciato record su record superando cifre siderali ...