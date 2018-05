Il Napoli sogna Benzema | Verdi l' esterno che piace

Napoli - 8 grandi nomi per sognare - gli obiettivi : c'è l'attaccante del Barça Video : Mancano oramai soltanto novanta minuti prima che il sipario cali definitivamente sul campionato italiano di calcio. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis [Video], Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, come ben noto a tutti, si deve accontentare ancora una volta del secondo posto perché la Juventus ha conquistato il suo settimo scudetto consecutivo. La delusione e la rabbia per il mancato successo in una stagione che sarebbe potuta essere quella ...

Koulibaly : 'Sarri? È quello che serve al Napoli - bisogna continuare insieme' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie anche al suo ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Per una notte - Napoli è tornata agli anni 80. E ha ricominciato a sognare : Facendo le dovute proporzioni, se il Napoli allo scudetto ci dovesse arrivare davvero, la festa durerebbe giorni, settimane. Il metro di paragone è la notte appena passata. Passata sveglia in tutta la città e con più di 10 mila persone all’aeroporto ad aspettare gli eroi. Erano quasi le tre del mattino quando è atterrato l’aereo che riportava a casa la squadra partenopea dalla vittoria di Torino che ha sancito il ritorno a meno uno in classifica ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

Juve in ginocchio - ora il Napoli può davvero sognare : Il Napoli, al 90', con un potentissimo colpo di testa di Koulibaly, su corner di Callejón, vince a Torino contro la Juventus: 1-0 e meno 1 a quattro giornate dal termine, con i bianconeri chiamati a due trasferte insidiose: a San Siro contro l'Inter e all'Olimpico con la Roma. Nei giorni di Diego Armando Maradona in Italia, i partenopei mettono le mani su uno scudetto che sembrava impossibile. La Vecchia Signora è stanca, smarrita, ...

Koulibaly fa sognare Napoli - Juve ko : è a -1 : Koulibaly fa sognare Napoli, Juve ko: è a -1 Si riapre il campionato, il Napoli vince per la prima volta allo Stadium, dopo sette ko su sette nei precedenti, e lo fa nella serata più importante, riportandosi a -1 dai bianconeri. Decide un gol allo scadere del senegalese. Continua a leggere

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Vedi Napoli e impazzisci Due gol nel recupero e il San Paolo sogna ancora : Angelo RossiNapoli L'hanno meritato i cinquantamila di Fuorigrotta. Lo ha ammesso pure Sarri. Una cornice pazzesca, un tifo incessante, la voglia matta di non finirla qui: accada quel che accada ma se la lotta tricolore regala ancora cuore e batticuore è perché la marea azzurra ci crede, più dello stesso Napoli. Si sono giocate due partite al San Paolo, la prima durata settantacinque minuti che ha premiato il doppio bus piazzato da Maran ai ...