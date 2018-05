Il Motorola Moto Z3 Play e la 5G Moto Mod in nuove immagini leaked

Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i : Una versione potenziata del Motorola Moto G6 Plus, caratterizzata da un processore Qualcomm Snapdragon 660 e da ben 6 GB di RAM, è apparsa in Rete L'articolo Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i proviene da TuttoAndroid.

Confermate molte delle specifiche tecniche di Motorola Moto Z3 Play : Di Motorola Moto Z3 Play sappiamo più o meno tutto, ma oggi possiamo confermare gran parte delle specifiche tecniche, nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi, con largo anticipo sulla presentazione. L'articolo Confermate molte delle specifiche tecniche di Motorola Moto Z3 Play proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play : ecco le possibili caratteristiche hardware e software : Il team di XDA Developers ha di sbirciato un documento interno di Lenovo e scoperto quelle che saranno le principali caratteristiche di Motorola Moto Z3 Play L'articolo Motorola Moto Z3 Play: ecco le possibili caratteristiche hardware e software proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto C2 e C2 Plus svelati dalle prime immagini render : Tra gli smartphone che il colosso cinese Lenovo potrebbe lanciare con il brand Motorola vi sarebbero i Motorola Moto C2 e Moto C2 Plus. Ecco cosa sappiamo L'articolo Motorola Moto C2 e C2 Plus svelati dalle prime immagini render proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play messo a nudo da Evleaks : davvero niente male nella colorazione Deep Indingo : Motorola Moto Z3 Play sembrerebbe essere il protagonista di un nuovo leak pubblicato da Evan Blass che lo ritrarrebbe nella colorazione Deep Indingo. L'articolo Motorola Moto Z3 Play messo a nudo da Evleaks: davvero niente male nella colorazione Deep Indingo proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Motorola brevettano speaker - smartwatch e smartphone pieghevoli : La corsa a chi brevetta un prodotto per primo è sempre aperta e aziende come Samsung e Motorola non rallentano di certo in questo settore. Ecco gli ultimi brevetti depositati delle case! L'articolo Samsung e Motorola brevettano speaker, smartwatch e smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto X4 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo : Arriva ufficialmente l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo per il Motorola Moto X4. Purtroppo per noi la versione per la quale il roll out è partito è soltanto la variante Android One, ossia la versione disponibile per il mercato statunitense. In occasione dell'aggiornamento approdano le patch di sicurezza di aprile e tutte le altre novità attese. L'articolo Motorola Moto X4 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play è protagonista di nuovi presunti scatti : Anche se dovrebbe mancare ancora qualche settimana alla presentazione di Motorola Moto Z3 Play, vediamo alcune presunte immagini reali del nuovo medio gamma con doppia fotocamera posteriore e schermo 18:9. L'articolo Motorola Moto Z3 Play è protagonista di nuovi presunti scatti proviene da TuttoAndroid.

Motorola insiste con gli smartphone modulari : ecco come sarà Z3 Play : (Foto: Android Headlines) Grazie ad alcune immagini emerse in Rete in queste ore riusciamo a completare un primo ritratto di Moto Z3 Play, gadget di fascia media che ha l’onere di inaugurare la terza generazione di telefoni modulari di Motorola, gruppo Lenovo. I render arrivano da fonti interpellate da Android Headlines e non se ne può dunque verificare l’autenticità, ma se confermati rivelerebbero come l’azienda abbia ...

Il presidente di Motorola va fiero del successo dei Moto G e mira ai 100 milioni di unità vendute : Il presidente di Motorola Sergio Buniac fa vanto del traguardo raggiunto dalla vendite della serie dei Motorola Moto G. I 70 milioni di unità vendute sono trainanti per il marchio intero ma l'obiettivo per il futuro è raggiungere al più presto quota 100 milioni con la nuova serie composta dai Motorola Moto G6, Moto G6 Plus e Moto G6 Plus. L'articolo Il presidente di Motorola va fiero del successo dei Moto G e mira ai 100 milioni di unità ...

Motorola Moto Z3 Play si mostra nel primo presunto render ufficiale : Scopriamo quello che dovrebbe essere l'aspetto di Motorola Moto Z3 Play, il prossimo medio gamma del brand americano, che dovrebbe avere un disPlay 18:9 e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Motorola Moto Z3 Play si mostra nel primo presunto render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Motorola lancia i Moto G di sesta generazione - tre modelli per la prima volta con display 18 : 9 : Pochi giorni fa Motorola ha annunciato l’arrivo della sesta generazione dei Moto G, la sua famiglia di smartphone dedicata alla fascia medio-bassa del mercato divenuta celebre fin dalla prima generazione per l’ottimo rapporto qualità prezzo, con 3 modelli che si presentano con display 18:9 (prima volta per il brand americano) ed un design simile a quello del Moto X4 arrivato sul mercato a fine autunno. Moto G6 Plus è il modello ...

TWRP : arriva il supporto per Xiaomi Mi MIX 2 - Motorola Moto E4 Plus e Moto Z Play : TWRP " il team di sviluppatori indipendenti che si occupa della più famosa custom recovery del mondo Android " ha aperto le porte ad una nuova schiera di dispositivi, che da questo momento potranno godere del supporto ufficiale , per un più agevole approccio al modding . Si tratta in ...

Motorola Moto E5 - E5 Play e Plus sono ufficiali : prezzo e caratteristiche : Dopo l’ufficializzazione dei Moto G6, sono stati presentati da Motorola i nuovi Moto E5, E5 Play e Plus che rappresenteranno la fascia economica dell’azienda americana-cinese.Motorola dopo la presentazione dei tre prodotti della gamma Moto G6, ha ufficializzato altri 3 smartphone che fanno parte della gamma Moto E5.I Motorola Moto E5 sono dispositivi che dovrebbero soddisfare le esigenze degli utenti che puntano più sul prezzo che ...