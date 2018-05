Il mondo non va a picco | è solo complesso

'Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà'. Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all'economia, 'con lui può ripartire l'economia' e si gode il momento: 'Il mondo intero sta guardando l'...

"Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà". Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Rivendica la sua previsione che l’Italia avrebbe avuto un governo giallo-blu. Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all’Economia, “con lui può ripartire l’economia” e si gode il momento: “Il mondo intero sta guardando l’Italia”. Steve Bannon, 64 anni, ex consigliere di Donald Trump, è in Italia, forse per incontrare Salvini ...

Nel mondo scompaiono 22 mila bambini al giorno - non dimentichiamoci di loro : Il 25 maggio è la Giornata internazionale dei bambini scomparsi: si tratta di un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo. Secondo stime recenti, almeno 8 milioni di bambini scompaiono ogni anno, vale a dire 22.000 bambini al giorno: perduti e diventati invisibili. Questo dramma assume dimensioni tragiche quando parliamo dei minorenni stranieri non accompagnati che rappresentano la componente più vulnerabile del complesso ...

Ecco a voi il gatto più veloce del mondo : sfreccia a 100 km/h in autostrada. E non lo ferma nessuno. Vedere per credere : La famiglia Rankin sta viaggiando in autostrada in Nebraska, quando la figlia nota un gatto che lotta strenuamente per rimanere aggrappato al tettuccio del Van che stanno sorpassando. Il povero felino che viaggia a quasi 100 km/h riesce a stento a mantenere la presa, mentre la famiglia Rankin cerca di segnalare strombazzando la presenza dell’animale sul tetto. I proprietari del gatto rallenteranno, scongiurando il peggio e intervistati da ...

Grillo : 'Conte non ci farà sfigurare nel mondo - non è macchietta' : Non soltanto perché conosce le lingue ed è molto ben orientato nelle regole che governano il mondo latino ed anglosassone. Ma, e sopratutto, perché non si riconosce in lui traccia del macchiettismo ...

"Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri". Parla l'allievo di Giuseppe Conte : Una polemica "ridicola" montata per "pura ignoranza" del funzionamento e delle posizioni del mondo accademico, quali visiting researcher. La pensa così Ettore Lombardi: lui è ricercatore di Diritto privato all'Università di Firenze ma soprattutto è ''allievo" di Giuseppe Conte, il giurista scelto da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del Governo giallo-verde. Le polemiche nate intorno al curriculum dell'insegnante ...

Iran - Rohani a Pompeo : “Non puoi decidere per il mondo” : Iran, Rohani a Pompeo: “Non puoi decidere per il mondo” Iran, Rohani a Pompeo: “Non puoi decidere per il mondo” Continua a leggere L'articolo Iran, Rohani a Pompeo: “Non puoi decidere per il mondo” proviene da NewsGo.

Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è una buona notizia per il mondo : Il Venezuela di Nicolás Maduro ha ripetuto il rituale elettorale. «Abbiamo vinto, ancora una volta. Siamo una forza storica trasformata in vittoria popolare, vittoria popolare permanente. Voglio bene questa rivoluzione. Con lei sono nato e con lei morirò […] Ah, quanto mi avete sottostimato!». Così il presidente Venezuelano ha festeggiato la sera di domenica 20 maggio, tra balli e risate il risultato che lo rinnova in carica fino all’anno ...

Senza braccia e senza gambe diventa campione del mondo. La storia di Max Sechi : “Non esistono sfide impossibili” : “Fino a quando rimani nella mediocrità non dai fastidio a nessuno ma quando inizi a prenderti il podio, i 3 posti che vogliono tutti, ti crei delle antipatie”. Massimiliano Sechi, uno dei più grandi campioni al mondo dei Gec, i Giochi elettronici competitivi – nuovo settore delle Associazioni sportive e sociali italiane, in cui gli atleti sono giocatori di videogiochi riconosciuti come tutti gli atleti sportivi – si racconta partendo dalla ...

Dalle agenzie al cliente : viaggio nel mondo di Gattinoni : Milano, 18 mag. , askanews, Un bilancio 2017 che si chiude con risultati positivi e grandi aspettative per il 2018. Il gruppo Gattinoni, uno dei leader nel mercato del turismo in Italia, nel corso ...

LETTURE/ Il '68 - Gs e "Sicilia studenti" - per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie : Il 68 in Sicilia condusse due giovani, Di Grado e Giacona, a conoscersi e collaborare in "Sicilia Studenti", giornale di Gs. Un reportage cambiò la vita di molti. JOSHUA NICOLOSI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Ex Br, anni 70 e caso Moro, le cose che nessuno dice, di M. BignamiIl meglio del '68 (da riscoprire), di F. De Haro