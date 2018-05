Il militare pestato dal migrante | Certo di morire | salvato dal mio collega

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Fa il modesto, Michele De Filippo. L'appuntato scelto che mercoledì scorso è stato steso dal pugno sferrato da una Frosinone dà tutto il merito alche era con lui e che ha impedito accadesse il peggio. Godsent Harmony, ospite in un centro di accoglienza, aveva infatti raccolto una spranga con cui avrebbe voluto concludere quanto iniziato con il colpo all'orecchio del carabiniere (poi rovinato a terra). "Ero a terra mentre il mio, con grande coraggio, bloccava quell'uomo - racconta De Filippo al Tempo - Ha protetto tutti, me che ero semi cosciente e i tanti cittadini terrorizzati da una violenza inaspettata. È stato lui il vero eroe, l'appuntato scelto Giancarlo Lauretti. Perchè non ha perso la calma ed ha cercato di fermare quel ragazzo senza che lo stesso avesse a sua volta conseguenze fisiche".L'appuntato è ancora in un letto di ospedale, visto che quel pungo ...