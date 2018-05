Il medley di Liam Payne a Biggest Weekend con il ricordo degli One Direction | video in

optimaitalia

(Di domenica 27 maggio 2018) Un fine-settimana di festa e musica con BBC 1: anche, con undei suoi successi da solista e… unparticolare legato agli One!Durante la sua performance, sabato 26 maggioha proposto al pubblico alcune delle hit rilasciate in anteprima al suo disco da solista (in arrivo il prossimo 14 settembre): da Bedroom Floor, terzo singolo pubblicato, a Get Low e il duetto con Rita Ora in For You per la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso. E ancora, una cover nella hit Attention di Charlie Puth, amico e collaboratore di(Bedroom Floor è stata scritta da Charlie Puth) e l’ultimo singolo Familiar rilasciato in collaborazione con J Balvin.Per l'esibizione al Singleton Park di Swansea,ha pensato anche di omaggiare gli One, con la performance in History, ultimo singolo pubblicato ...