Il gas russo infiamma l' Europa

Direttore OMV : dipendenza dal gas russo non è problema per l'UE - : Egli ha inoltre criticato le sanzioni europee contro la Russia, affermando che l'economia tedesca ha sofferto a causa di tali misure perdite significative, e che tali sanzioni vanno gradualmente ...

L'importanza del gas russo per l'Europa - : La Germania e il Regno Unito non sono in grado di diversificare l'offerta o riempire il "vuoto" con le fonti rinnovabili, ritiene il capo del dipartimento della strategia di investimento e di ricerca ...

Spia avvelenata - esperti Gb : non provato che gas nervino sia russo : Gary Aitkenhead, il direttore del laboratorio militare inglese incaricato di analizzare l'agente nervino usato per avvelenare l'ex Spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, ha reso noto che i test ...

"Non è provato che l'agente nervino sia russo". La provenienza del gas che ha intossicato l'ex spia Serghei Skripa è ancora ignota : Il direttore del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, ha ammesso oggi in un'intervista che al momento "non è stata verificata la provenienza precisa" dell'agente nervino di "tipo Novichok" che il 4 marzo ha gravemente intossicato l'ex spia russa Serghei Skripa.Aitkenhead ha peraltro respinto di nuovo i sospetti di Mosca che la sostanza sia uscita dal suo laboratorio, mentre ha aggiunto che "probabilmente solo ...