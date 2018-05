Il fiume più lungo d’Australia

Ravenna - esce per fare una passeggiata e non torna più : Rosa trovata morta nel fiume : È stata purtroppo ritrovata senza vita Rosa Bacchilega, la sessantaseienne scomparsa mercoledì scorso dalla propria abitazione di Cà di Lugo. Il corpo della donna è stato trovato dai soccorritori nel letto del fiume Santerno. A lanciare l’allarme dopo la scomparsa della signora era stato il figlio. Per giorni sono andate avanti le ricerche su tutto il territorio.Continua a leggere