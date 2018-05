Il fidanzato di Ariana Grande | «Sono borderline | ma ho diritto all’amore»

“Ha occhi solo per lui”. E Mariana dice addio al fidanzato. Succede a una settimana dall’uscita dalla casa - a darne la notizia lei stessa : La sua presenza dentro la casa del Grande Fratello non è certo passata inosservata. Il suo sorriso, e ancora di più la sua bellezza, hanno colpito tutti. Da Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che non ha lesinato apprezzamenti su di lei, a Luigi Favoloso protagonista di un “pericoloso” avvicinamento che gli occhi delle telecamere hanno prontamente immortalato. Parliamo di Mariana che a pochi giorni dall’uscita del bunker di Cinecittà, ...

Mariana Falace contro Luigi Favoloso : il fidanzato la vuole sposare : Luigi Favoloso attaccato da Mariana Falace: il bacio non c’è stato? Eliminati martedì scorso dalla casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso e Mariana Falace sono stati ospiti a Domenica Live da Barbara D’Urso. I due ex gieffini della quindicesima edizione hanno negato che tra loro ci sia stato un bacio dietro la tenda del Confessione. Dalle riprese e dalla conversazione tra Luigi e Mariana sembra, invece, che il bacio ci sia stato. La ...

Grande Fratello 15 a Domenica Live/ Mariana : “Non ho baciato Luigi”. Il fidanzato Raffaele Rea parla di nozze : Grande Fratello 2018 a Domenica Live: Patrizia Bonetti, Mariana Falace e Luigi Favoloso in studio per un confronto acceso tra atteggiamenti affettuosi e presunti baci. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:10:00 GMT)

“Fuori c’è lui”. Al GF strani avvicinamenti con Alberto - ma Mariana Falace ha un fidanzato. Bellissimo e ‘rigido’ - ecco chi è. E ora? : Ci mancherà, eccome se ci mancherà. Per la sua aria da ragazza della porta accanto e per il modo in cui, dentro la casa, ha saputo tenere a bada spiriti molto più accesi. Mariana ha lasciato ieri sera la casa del Grande Fratello. A rimpiangerla sono soprattutto i maschietti. In primis Alberto, che non aveva fatto mistero di puntare alla bionda. Quindi Luigi che, dopo Patrizia Bonetti, aveva fatto cadere le sue preferenza proprio su di lei. Le ...

Raffaele Rea/ Chi è? Il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? (Grande Fratello 2018) : Ch è Raffaele Rea, il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? Sappiamo davvero poco del capitano dell'esercito da due anni con la modella. (Grande Fratello 201)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:43:00 GMT)