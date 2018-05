Il duetto di Irama con Ornella Vanoni video | Nera e altri inediti nella semifinale del

ORNELLA VANONI E IRAMA - duetto AD AMICI 2018/ Problemi nell'esibizione e piccolo imbarazzo durante la diretta : ORNELLA VANONI è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di AMICI 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con IRAMA, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:28:00 GMT)

Irama - finalista di Amici 2018?/ duetto con Ornella Vanoni e l'uscita del suo album : Da possibile finalista e vincitore di questa edizione, Irama è pronto a salire sul palco di Amici 17 cantare i suoi brani ma duettare anche con Ornella Vanoni. E il suo album?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:45:00 GMT)

Doppio duetto al Serale : video di Einar e Carmen contro Emma e Irama alla ricerca dei nuovi Al Bano e Romina Power : Einar e Carmen contro Emma e Irama al Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della nuova sfida a squadre di sabato 19 maggio, due concorrenti della squadra bianca sono stati schierati contro due concorrenti della squadra blu. I cantanti Einar e Carmen contro Emma e Irama hanno dovuto esibirsi in Doppio duetto durante la seconda fase del settimo appuntamento con il Serale di Amici. Carmen ed Einar hanno cantato La vida es bella, un ...

Video del duetto di Irama ed Emma Muscat in 7 Years di Lukas Graham con una parte in italiano : Il duetto di Irama ed Emma Muscat ad Amici di Maria De Filippi questa settimana è sulle note di 7 Years di Lukas Graham. Dopo i problemi della seconda puntata del serale, la terza puntata è una rivalsa per Irama che duetta in modo impeccabile con la sua compagna di squadra lasciando tutti senza parole. Irama ha scritto anche alcuni versi in italiano che ha inserito nel pezzo originale 7 Years per dare un tocco in più di personalità al testo. ...

Che vuoi che sia di Irama in duetto con Giulia Michelini : video e testo del nuovo inedito : Che vuoi che sia di Irama risuona su Canale 5 nel corso del terzo serale di Amici di Maria De Filippi. Irama viene schierato nella terza prova della seconda fase, contro il ballerino Bryan della squadra blu. Mentre Bryan si cimenta in un omaggio a Heather Parisi sulle note della celebre Cicale, la canzone che presenta Irama è un suo inedito e si intitola Che vuoi che sia. Ad Amici 2018, Irama è tra i cantanti più apprezzati del programma. ...

Un altro duetto per Irama ed Emma Muscat tra le risate di Biondo e Zic : discussione in casetta bianca (video) : Un nuovo duetto per Irama ed Emma Muscat viene assegnato alla squadra bianca. I ragazzi apprendono del nuovo brano da preparare per il terzo serale di Amici di Maria De Filippi tra le risate dei compagni di squadra Biondo e Zic, mentre Emma risulta particolarmente titubante. Nel corso del secondo serale, in onda sabato 14 aprile, Irama ha avuto evidenti problemi di audio e non è riuscito ad eseguire al meglio il brano in duetto con Emma ...

Video del duetto di Irama ed Emma Muscat in Demons degli Imagine Dragons : la complicità vince i problemi tecnici : Il duetto di Irama ed Emma Muscat ad Amici di Maria De Filippi è sulle note del brano Demons degli Imagine Dragons. Questa settimana, la commissione di Amici di Maria De Filippi ha assegnato alla squadra blu e alla squadra bianca due duetti. Per il team blu, i protagonisti sono Carmen ed Einar. Nel team bianco i prescelti sono Emma ed Irama, che già avevano provato a coniugare le due voci sulle note di un inedito di Irama, Un Respiro, nelle ...