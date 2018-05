Il ciclo d' incontri ' Sguardi dalla città' si apre nel segno del filosofo Walter Benjamin

Al via "Wake Up Innovators" - ciclo di incontri dedicati alla cultura dell'innovazione. Padroni di casa Doxa e Connexia : ... platform thinking e blockchain business ", per scoprire come potrebbero cambiare marketing, comunicazione e branding, prendendo spunto dalle provocazioni del suo ultimo saggio, Il Mondo Dato Cinque ...

Giornata di Sport e Geoturismo a Lecce : ciclo di incontri sul patrimonio geologico : Divulgare e condividere con la società civile le peculiarità geologiche del territorio e questo anche attraverso lo svolgimento di pratiche Sportive: questo quanto prevede la “Giornata di Sport e Geoturismo”, in programma il prossimo 26 maggio a Lecce, quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri sul patrimonio geologico “Lecce geologica” realizzato dall’Ordine dei geologi della Puglia con il patrocinio di Città di Lecce, del Parco ...

Continua il ciclo d’incontri “Vediamoci” : È previsto per martedì 22 maggio, dalle 18.15 alle 19.30, in corso Vercelli 40 a Milano, il secondo appuntamento del ciclo d’incontri di formazione e sensibilizzazione “Vediamoci”, promosso da Neovision cliniche oculistiche per fare chiarezza sulla miopia. Completamente gratuiti, gli eventi della durata di un’ora, sono ospitati nel capoluogo lombardo presso le tre cliniche oculistiche Neovision di viale Restelli 1, corso Vercelli 40 e via ...