leggo

: #Savona: 'Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa'. Bene. Manca, però, l'unico chiarimento realmente neces… - GiovaQuez : #Savona: 'Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa'. Bene. Manca, però, l'unico chiarimento realmente neces… - ajello63 : RT @VirmanCusenza: Il chiarimento di #Savona: «Voglio un'Europa più forte ma più equa» - codeghino10 : RT @VirmanCusenza: Il chiarimento di #Savona. Basterà? -

(Di domenica 27 maggio 2018) E' il centro della nota del professor Paolo, inviata poco fa, in merito alle polemiche di questi giorni su un suo possibile incarico al ministero dell'Economia. 'Non sono mai intervenuto in ...