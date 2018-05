I Retroscena di Blogo | Anche Ilenia Lazzarin e Carolina Di Domenico in corsa per Detto

I Retroscena di Blogo : Anche Carolina Di Domenico e Ilenia Lazzarin in corsa per Detto fatto : Non solo Bianca Guaccero e Elena Santarelli in corsa per la conduzione di Detto fatto, come TvBlog vi ha raccontato, ma ci sono ancora due donne, due belle e brave signore, pretendenti al trono di Caterina Balivo per la conduzione della prossima serie del programma di varietà che va in onda alle ore 14 su Rai2 e che qualcuno -diciamo noi giustamente- vorrebbe il prossimo anno spostato più in avanti per ottimizzare l'offerta Rai del pomeriggio, ...

I Retroscena di Blogo : Massimo Giletti e quella "capatina" in Rai : Il primo amore non si scorda mai, non c'è niente da fare. Anche quando il secondo è bello, travolgente, appassionante, sessualmente appagante, quando la mente va ai ricordi di quella che è stata la prima passione, gli ormoni viaggiano con il pilota automatico e ci si ritrova a ripercorrere quei passi con quella dolcezza interiore che era stato il motore di quei momenti passati. Se anche le gioie professionali non mancano al giornalista ...

Retroscena Blogo : Detto Fatto - le voci sulla conduttrice che prenderà il posto di Caterina Balivo : Chi arriverà a Detto Fatto per prendere il posto di Caterina Balivo, in procinto di passare su Rai1, diretta dal suo grande estimatore Angelo Teodoli, con un talk show tutto suo collocato nel primo pomeriggio subito dopo il Tg1? La risposta, al momento, pare non ancora definitiva, ma nei prossimi giorni la situazione dovrebbe sbrogliarsi. Secondo quanto risulta a Blogo, il direttore di Rai2 Andrea Fabiano vorrebbe sostituire la Balivo con ...

I Retroscena di Blogo : Rai2 si da alla cucina (ma senza Carlo Cracco) : Nasce -anche- fra i bollori delle pentole sui fornelli la Rai2 prossima ventura. Mentre uno dei titoli storici della seconda rete della Tv di Stato viene riproposto da Rai Play, ovvero quel Portobello che si appresta a tornare su Rai1 nel prossimo autunno, stridono le indiscrezioni su cosa l'ex Rete 2 di Massimo Fichera proverà a proporre quando le foglie cadranno dalle piante e -forse- nuovi inquilini si saranno insediati sulle poltrone di ...

Retroscena Blogo : Unomattina in famiglia e il rebus del sostituto di Tiberio Timperi : Movimenti in casa Rai in vista della prossima stagione, al via a settembre. Se sembra ormai certo che Tiberio Timperi approderà a La vita in diretta per sostituire Marco Liorni e affiancare Francesca Fialdini, qualche dubbio in più resta sul nuovo conduttore di Unomattina in famiglia, in onda il sabato e la domenica su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, a prendere il posto di Tiberio Timperi, da anni volto del contenitore mattutino del ...

I Retroscena di Blogo : Vianello torna alla conduzione su Rai3 - Rizzelli arriva a Rai1 : Termina con la conclusione del ciclo invernale della Vita in diretta venerdì 8 giugno l'esperienza dirigenziale a Rai1 di Andrea Vianello, che lascerà la vice direzione del primo canale e la responsabilità dell'unità organizzativa Attualità, Costume, Manifestazioni e Nuovi Format Informativi della prima rete della televisione pubblica per tornare a casa e per casa intendiamo Rai3. Andrea Vianello passa a Rai3 per riprendere in mano il microfono ...

I Retroscena di Blogo : Il Caterina Balivo Show di Rai1 : E' stato scelto il programma che condurrà Caterina Balivo su Rai1. La trasmissione sarà prodotta da Magnolia e come già detto nei nostri precedenti interventi rispetto a questo argomento, andrà in onda sulla prima rete della televisione pubblica tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1 delle ore 13:30 e prima della soap Il Paradiso delle signore, che farà da apri pista alla nuova Vita in diretta condotta da Tiberio Timperi, ...

I Retroscena di Blogo : Il Caterina Balivo Show di Rai1 : E' stato scelto il programma che condurrà Caterina Balivo su Rai1. La trasmissione sarà prodotta da Magnolia e come già detto nei nostri precedenti interventi rispetto a questo argomento, andrà in onda sulla prima rete della televisione pubblica tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1 delle ore 13:30 e prima della soap Il Paradiso delle signore, che farà da apri pista alla nuova Vita in diretta condotta da Tiberio Timperi, ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro resta a Mediaset : Il ritorno nel luogo in cui fu cacciato, una soddisfazione che forse valeva molto di più di tanti denari. Si è vociferato nei giorni scorsi e anche noi da queste colonne vi abbiamo dato conto di quelle indiscrezioni che riguardavano una ipotetica offerta della Rai e cioè la prima serata del giovedì di Rai2 per Nicola Porro, ma dalle parti di Mediaset non se ne sono stati con le mani in mano.L'azienda di Cologno Monzese ha rinnovato la fiducia a ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro resta a Mediaset : Il ritorno nel luogo in cui fu cacciato, una soddisfazione che forse valeva molto di più di tanti denari. Si è vociferato nei giorni scorsi e anche noi da queste colonne vi abbiamo dato conto di quelle indiscrezioni che riguardavano una ipotetica offerta della Rai e cioè la prima serata del giovedì di Rai2 per Nicola Porro, ma dalle parti di Mediaset non se ne sono stati con le mani in mano.L'azienda di Cologno Monzese ha rinnovato la fiducia a ...

I Retroscena di Blogo : Baglioni verso il bis a Sanremo - ma con nuovi compagni di viaggio : L'appetito vien mangiando, sopratutto se la pietanza viene bene e sicuramente si potrà dire di tutto sul Festival di Sanremo 2018 tranne che non sia venuto bene. Forte del successo registrato, sia di critica che sopratutto di pubblico, Claudio Baglioni avrebbe dato il suo consenso a tornare a Sanremo anche nel 2019 sempre nelle vesti di conduttore e direttore artistico, come già scritto da Dagospia.Resta solamente da firmare il contratto che la ...

I Retroscena di Blogo : La nuova Rai targata Di Maio-Salvini : Bollono in pentola, anzi nel pentolone della politica romana i punti di un accordo che permetterà la nascita del governo Di Maio-Salvini, in un patchwork di tessere il cui unico denominatore comune ha due paroline: centro e destra. Se per questo governo la soluzione appare ormai in dirittura d'arrivo con i leader dei Cinque stelle e della Lega pronti a baciarsi in bocca per sancire il cosi detto "contratto" di governo, appare quasi conseguente ...

I Retroscena di Blogo : Per Elisa Isoardi arrivata l'investitura alla Prova del cuoco : Se ne parla da molto tempo, per molti era cosa fatta ormai da settimane, ma ieri è arrivato il passo conclusivo del percorso di avvicinamento di Elisa Isoardi alla Prova del cuoco. La conduttrice di Buono a sapersi ieri è salita al settimo piano di viale Mazzini nell'ufficio del direttore generale per discutere del suo nuovo impegno per la stagione tv 2018-2019.Nel colloquio di ieri è arrivata dunque l'investitura di Elisa Isoardi alla ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro verso il ritorno in Rai - ecco l'offerta della tv pubblica : La vita é fatta di andate ma anche di ritorni e di un ritorno che pare quasi certo che andiamo a parlarvi cari lettori. Pare quasi fatta, anche se la trattativa é ancora in corso, per il ritorno di Nicola Porro in Rai.Si tratta di un ritorno nella medesima rete e nella stessa collocazione che fu per il vice direttore del Giornale. Per Porro la Rai, secondo quanto apprendiamo, ha fatto un offerta sontuosa che al di la del fattore squisitamente ...