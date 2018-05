I ministri che volevano Lega e M5S

Governo Conte : la lista dei ministri che sarà portata a Mattarella : Il Presidente del Consiglio incaricato porterà al Colle la lista dei ministri del suo esecutivo: tra sorprese dell'ultima ora e novità assolute, ecco il toto ministri aggiornato. Resta in bilico la poltrona del ministero dell'Economia, mentre potrebbero esserci cambiamenti alla Giustizia e ai Trasporti.--nelle ultime ore si registra il sorpasso di Candiani sulla grillina Castelli per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che ...

Paolo Savona - anche Bruno Vespa lo difende : 'Tutte sciocchezze. Ecco i due nomi di ministri che possono salvarlo' : Vuole soltanto portare avanti una politica diversa dal passato in un governo diverso dal passato', è la lapalissiana verità di Vespa . Un modo, per ricomporre il mosaico e far digerire la nomi na al ...

Governo - Conte : “Al Colle ministri politici che condividono il programma”. E incontra i risparmiatori truffati : “Proporrò al Colle ministri politici che condividono il programma“. Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte , al termine delle consultazioni con i partiti, chiarendo che dedicherà tutta la giornata di venerdì per elaborare la proposta per la squadra di Governo da presentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte ha anche chiarito che incontrerà Ignazio Visco, presidente di Bankitalia. “La ...

Un big dei 5 Stelle in merito ai nuovi ministri : 'Serve gente che obbedisce' Video : Oggi, nonostante sia domenica, la Lega e i 5 Stelle continueranno a trattare per la formazione del nuovo possibile Governo. La carne sul fuoco è tanta e trovare un accordo tra due partiti con due elettorati così eterogenei non è facile, specialmente in così poco tempo. Entrambi i leader sono però fiduciosi, l'argomento di cui tratteranno oggi è soprattutto la leadership di questo nuovo Esecutivo, ossia il nome del premier. Trattative in corso Le ...