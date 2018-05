I mercati non si fidano del futuro dell' Italia Rischio mutui più cari

mercati : inflazione e crescita contano ma non sono tutto : L'inflazione, dal canto suo, sembra stabilizzarsi in America, mentre nel resto del mondo il problema non si pone nemmeno. In queste condizioni la grande quantità di posizioni speculative al ribasso ...

Governo - Starace : calo mercati fisiologico - non vedo fine Europa : San Pietroburgo, 25 mag. , askanews, La flessione dei mercati rispetto al Governo nascente è 'fisiologica'. Il numero uno di Enel, Francesco Starace, non vede con particolare preoccupazione quello che ...

Giuseppe Conte - nel primo discorso tranquillizza i mercati. Ma essere europeista a prescindere non paga : “Mi propongo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, questa è la frase rimasta più impressa dopo il primo intervento di Giuseppe Conte da incaricato premier al termine del colloquio con Mattarella. Una frase che a molti è sembrata banale. Se non ha convinto però non è per la frase in sé, ma per il modo in cui è stata pronunciata. Conte è infatti apparso molto emozionato durante la sua prima uscita pubblica. Questa insicurezza ...

BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

Ritirata dei mercati emergenti : addio TRY - la BCB non interviene : Ma la speranza si è spenta dopo che, in un'intervista a Bloomberg, il presidente Erdogan ha detto chiaramente che i nuovi poteri esecutivi gli danno il diritto di orientare la politica monetaria. Con ...

"Torna la congiura che colpì Silvio Ascoltate i bar e non i mercati" Boom spread - Dibba all'attacco : "Sapete quel che penso di Berlusconi ma una cosa la voglio dire: l'ultimo governo Berlusconi, un governo per me pessimo, e' stato l'ultimo governo nato da un voto popolare. E piu' che gli scandali di B. e' stata la congiura dello spread ad averlo abbattuto". E' uno dei passaggi del post... Segui su affaritaliani.it

Alessandro Di Battista sprona M5S e Lega : "Ascoltate quel che si dice nei bar - non i mercati" : Alessandro Di Battista sprona i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega e li incita ad ascoltare "quel che si dice nei bar, nei mercati, negli uffici dei piccoli imprenditori, nelle Università o in fila dal medico di base, non quello che esce da qualche consiglio di amministrazione di una banca d'affari". In un post su Facebook, Dibba punta il dito contro i mercati e rievoca "la congiura dello spread" contro Silvio Berlusconi nel ...

Effetto bozza M5S-Lega - la Borsa sprofonda. I mercati ‘non approvano’ : M5S e Lega lo hanno assicurato. Il contratto di governo pubblicato dall’Huffington Post “è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico”. Eppure è bastato agitare lo spettro dell’uscita dall’euro e la richiesta alla Bce di ridurre il debito italiano per far balzare lo spread Btp-Bund a 150 punti. E il Ftse Mib affonda. A metà giornata si ...

Borsa - piazza Affari : spread a 150/ Il programma Lega Nord-M5S non convince i mercati? : spread in rialzo, piazza Affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:47:00 GMT)

mercati non scontano pericolo rottura Eurozona : Nei colloqui intavolati tra l'11 e il 12 luglio, Atene è stata a un passo dall'abbandonare l'area euro, tanto che l'allora ministro dell'Economia Yanis Varoufakis aveva già studiato un piano segreto ...

Crollo mercati finanziari - la vera questione sono le banche non le urne : Il Crollo del mercato non è tanto da far ricadere sul possibile ritorno alle urne, ma ancora una volta sulle banche.

Tassi Usa al 3% - gestore : mercati non hanno nulla da temere : ... l'appiattimento della curva dei rendimenti e il surriscaldamento dell' inflazione hanno giocoforza alimentato la tensione in vista della prossima riunione di politica monetaria della Fed . Ora il ...