I club di serie A femminile chiedono di non tornare indietro

Rapporti tra calciatori e clan - nel mirino vacanze e fuoriserie A giudizio il Napoli e altri due club : C?è un po? di tutto nelle carte del deferimento di tre ex calciatori del Napoli: le telefonate con cui Paolo Cannavaro prova a piazzare un orologio di dubbia provenienza...

Serie B - nuovi capitali in società : ingresso importante per il club Video : Il campionato di Serie B [Video] è senza dubbio un torneo importante, ma si sa che gli introiti non sono certamente eccellenti come le cifre che girano in Serie A. Di certo, avere un sostegno in più all'interno della societa' può fare comodo, anche in vista del calciomercato che, come è risaputo, è fonte di grandi guadagni ma anche, e soprattutto, di grandi spese per tutte le societa' calcistiche. Le prime trattative gia' ci sono e le voci di ...

Figc - confermato rilascio licenze Uefa a 14 club di serie A : La Figc ha reso noto che è stato confermato il rilascio delle licenze Uefa a 14 società di serie A. “Non essendo stati presentati ricorsi avverso la decisione della Commissione di Primo Grado delle licenze Uefa, si comunica di seguito l’elenco definitivo delle società che, al termine del processo di rilascio, hanno ottenuto la Licenza Uefa per la stagione sportiva 2018/2019: 1. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Mapei Stadium di ...

Il peso della retrocessione : quanto impatta la Serie B sui conti dei club : A 90' dalla fine, la lotta salvezza resta apertissima: ecco che impatto può avere la retrocessione sui conti L'articolo Il peso della retrocessione: quanto impatta la Serie B sui conti dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Serie C 2018 : date - club partecipanti e formula Video : Oggi, sabato 12 maggio, è prevista la prima gara della Supercoppa di Serie C 2018, la sfida sara' padova - Livorno. A re le date in calendario e il regolamento. Fin da ora segnaliamo che non ci sara' la diretta tv del primo incontro odierno, né si conosce al momento un'eventuale copertura tv delle rimanenti due partite. A contendersi il trofeo saranno le tre squadre neopromosse in Serie B, vincitrici dei loro rispettivi gironi: Livorno girone A, ...

L’introduzione delle seconde squadre per i club di Serie A : Come funziona e cosa significa la riforma decisa ieri dalla FIGC, che serve a migliorare il modo in cui crescono i giovani calciatori in Italia The post L’introduzione delle seconde squadre per i club di Serie A appeared first on Il Post.

Seconde Squadre dei club di Serie A in Serie C. Ufficiale : si parte ad agosto : E' cominciata ufficialmente l'era delle Seconde Squadre. La Figc ha impartito la svolta, decisione nell'aria già da diversi giorni ma che da questo pomeriggio è stata ufficializzata: le Squadre B o ...

Serie B Bari - controlli impediti : deferiti il club e Giancaspro : Bari - Il Procuratore della federcalcio ha deferito alla Disciplinare il presidente del Cda e legale rappresentante del Bari Cosmo Antonio Giancaspro "per non aver consentito alla società Deloitte & ...

Serie C : caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - niente diretta Rai Video : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off [Video]. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di ...

Serie C : da un club all'altro - un sogno realizzato e l'incubo della bancarotta Video : La copertina di oggi 8 maggio, la merita senz'altro l’Arezzo, club del girone A di Serie C. Gli amaranto, malgrado mille difficolta', un fallimento societario e qualcosa come 15 punti di penalizzazione [Video] sono riusciti nell'impresa di conquistare la salvezza diretta, grazie ad una miracolosa vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro la Carrarese. L'Arezzo chiude il torneo con 37 punti in classifica, che sarebbero stati 52 senza penalita' ...

Serie A - la licenza Uefa a 14 club su 20 : il Napoli sceglie Palermo : TORINO - Rilasciate le Licenze Uefa per la stagione 2018/2019 a 14 società di Serie A La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, in data 7 maggio 2018, esaminata la documentazione pervenuta ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra club : Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e MediaPro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall'aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di MediaPro si sono confrontati sul tema più caldo del calcio ...

Serie B : per il club 'nessuna violazione' - l'esperto '2 punti di penalizzazione' Video : Questa volta non si è fatta attendere la risposta del Bari in merito al deferimento [Video] emesso dal Procuratore Federale, per alcune violazioni amministrative. Il club ha diramato un comunicato stampa a firma del Presidente del C.d.A., Cosmo Antonio Giancaspro che ha voluto chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Come si legge nella nota, il club ribadisce l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi inps, relativi agli ...