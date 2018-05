Hitman supera i 13 milioni di giocatori

Hitman Sniper supera i 10 milioni di giocatori : Hitman Sniper è un titolo mobile disponibile per Android e iOS, e come riporta Gamasutra oggi festeggia una pietra miliare non indifferente.Il gioco ha infatti superato quota 10 milioni di giocatori nel corso del suo ciclo vitale, dopo quattro anni dal lancio.Il gioco è stato lanciato sugli store a 4.99 dollari/euro nel 2014, per quanto le promozioni lo abbiano spesso portato a 99 centesimi, oppure qualche volta anche gratis.Read more…