Ginnastica aerobica - Mondiali 2018 : date - calendario - programma - orari e tv. Spettacolo a Guimaraes : I Mondiali 2018 di Ginnastica aerobica si disputeranno a Guimaraes (Portogallo) nel weekend del 1-3 giugno. I migliori atleti di questa disciplina non olimpica si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Il programma è naturalmente completo e aperto alle varie specialità: individuale per i due sessi, coppie miste, trio, gruppi senza dimenticarsi le sezioni di step e dance. L’Italia proverà a essere protagonista con la coppia ...

Ginnastica - nove azzurri convocati per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes : La direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti ha scelto nove azzurri per gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo L’Aerobica azzurra è pronta, dal 25 al 27 maggio, prima dell’arrivo dei compagni senior che saranno impegnati nel 15esimo campionato del mondo dal 29 maggio al 3 giugno, andranno in scena gli ottavi Fig World Age Group Competition di Guimaraes, in Portogallo. Per difendere il tricolore di ...

Probabili Formazioni Benfica-Vitoria Guimaraes Primeira Liga 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Benfica-Vitoria Guimaraes, 28^ Giornata Primeira Liga, ore 19:15. Jimenez nel tridente, ballottaggio Eliseu-Grimaldo per Rui Vitoria. Estádio da Luz il Benfica di Rui Vitoria riprende la sua corsa al Porto, distante ad oggi soltanto 2 punti in classifica. Per farlo davanti a sé troverà però un ostacolo chiamato Vitoria Guimaraes, che arriva a questa sfida dopo il successo per 2-1 contro il Deportivo Avés. Ci ...