Guardian | Cure miracolose ed eurofobia | La Faz | Stop collaborazione

Conte e Savona nel mirino de Il Guardian : "L'Italia fra cure miracolose ed eurofobia" : Per il quotidiano inglese "M5s e Lega hanno una lunga storia di appoggio a teorie dietrologiche e non ortodosse, considerate tradizionalmente come dei fondamenti della società italiana". In Germania la Frankfurter Allgemeine punta il dito contro le loro posizioni filo-Cremlino.