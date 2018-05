Guardia di Finanza Caltanissetta | sequestrate 500 paia di scarpe e la vettura utilizzata

Guardia di Finanza : broker con 235 mila euro in auto : Un broker di 40 anni è stato fermato dalla Guardia di Finanza e trovato con 253 mila euro in auto nascosti sotto il sedile.

Civitanova Marche. Trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana. La Guardia di Finanza arresta un 26enne : Ancona una operazione a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno individuato una abitazione all'interno della quale è stata rinvenuta e ...

Guardia di finanza - il comandante del Nord : BOLZANO . Il comandante interregionale dell'Italia Nord Orientale della Guardia di finanza, generale c.a., Giuseppe Vicanolo, ha visitato il Comando provinciale di Bolzano della Guardia di finanza. ...

Al via 'Corvus Corax' - esercitazione tra Aeronautica e Guardia di Finanza : ci sono anche gli F35 : Dal 24 maggio scatta in Puglia la prima parte dell'esercitazione congiunta tra Aeronautica Militare e Guardia di Finanza 'Corvus Corax' , Corvo Imperiale, . Come già avvenuto nel dicembre 2016, le due ...

Al via Corvus Corax - esercitazione tra Aeronautica e Guardia di Finanza : Teleborsa, - Si svolgerà in Puglia, domani 24 maggio 2018, la prima parte dell'esercitazione congiunta tra Aeronautica Militare e Guardia di Finanza " Corvus Corax ". Le due istituzioni agiranno in ...

Al via "Corvus Corax" - esercitazione tra Aeronautica e Guardia di Finanza : Si svolgerà in Puglia, domani 24 maggio 2018, la prima parte dell'esercitazione congiunta tra Aeronautica Militare e Guardia di Finanza " Corvus Corax ". Le due istituzioni agiranno in concomitanza ...

Concorso Guardia di Finanza 2018 : 380 posti - come partecipare : Sul sito ufficiale della Guardia di Finanza e sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il...

Guardia DI FINANZA MATERA : ESPORTAZIONI SCOPERTA UN'EVASIONE I.V.A. PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO. : visualizza articoli simili Close Cronaca CHEF UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI ALLA VII EDIZIONE CIBO NOSTRUM 3 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Guardia di Finanza : concorso per 380 allievi finanzieri : Il 15 maggio 2018 la Guardia di Finanza ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri per l’anno 2018. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata per le 12 del 15 giugno 2018. Requisiti anagrafici per partecipare: Per partecipare al concorso per entrare nella Guardia di Finanza occorre ...

Guardia Finanza sequestra autobotte : I finanzieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno sequestrato un'autobotte e 250 litri di gasolio di provenienza illecita. Nel corso di una serie di controlli hanno accertato che il carburante era ...

Fatture false per oltre 417mila euro : scoperti dalla Guardia di finanza : Le Fatture servivano a creare costi fittizi. Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, la Guardia di finanza di Iglesias ha d enunciato due soggetti per emissione e utilizzo di ...

Guardia di Finanza sequestra beni a imprenditore di Vittoria : Evasione e frode fiscale. E' con questa accusa che la Guardia di Finanza del Comando di Ragusa ha sequestrato beni a imprenditore di Vittoria.

Guardia di Finanza - Biella - scoperti 12 furbetti del bollo : Dopo i furbetti del cartellino arrivano anche quelli del bollo auto. La Guardia di Finanza di Biella ha scoperto 12 persone che usufruivano indebitamente delle agevolazioni previste per la tassa automobilistica. I familiari invalidi, infatti, erano deceduti da tempo, ma gli eredi continuavano a godere delle esenzioni. In quattro casi, la morte risaliva addirittura a quattro anni prima. Controlli su oltre 600 pratiche. La scoperta è avvenuta ...

Velletri - Guardia di Finanza scopre frode fisale per 15 milioni di euro : 11 denunciati : I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro, organizzata da una banda con base nei Castelli ...