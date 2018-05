Grazie al Qe di Draghi all’Italia un super-dividendo da 3 | 3 miliardi

ilsole24ore

(Di domenica 27 maggio 2018) Il programma di acquisti di titoli di Stato della Banca centrale europea, oltre a far risparmiare quest’anno al Tesoro altri 5di minori interessi sul debito, fa salire a 3,9l'utile netto di Bankitalia. Il capitale di via Nazionale è ora in mano a 124 soci (85 nuovi), solo 4 devono ancora scendere sotto il 3% ...