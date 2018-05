Grande Fratello | Danilo Aquino contro Alessia Prete

Grande Fratello 2018/ Simone Coccia ancora nel mirino del gruppo : "Sei un attore - fai solo strategia" : Grande Fratello 2018, Simone Coccia finisce nel mirino del e si scontra con Filippo Contri che lo accusa di essere un attore in Casa e di pensare solo alla strategia(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 06:08:00 GMT)

“Mi rifiuto”. Simone Coccia dice no al Grande Fratello - ma non la passa liscia. Tutti furiosi. Ed è caos : Al Grande Fratello 15 c’è già un finalista. È Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane il più votato dal pubblico, martedì scorso. Chiamati a scegliere chi, tra Simone, Filippo e Angelo, mandare direttamente alla finale, i telespettatori hanno scelto lui. Barbara D’Urso è stata crudele però: l’ha trattenuto in studio e gli ha fatto credere di essere il secondo eliminato della serata (la prima a ...

Grande Fratello 2018 - Angelo Sanzio contro Simone Coccia : "Mi sento tradito" : A pochi giorni dall'uscita dalla casa del Grande Fratello, Angelo Sanzio ha sferrato, su Instagram, un duro attacco nei confronti dell'ex compagno d'avventura, Simone Coccia, reo, a suo parere, di essersi lasciato andare a gesti ed affermazioni ad alto contenuto omofobo, passate inosservate per non compromettere il suo percorso di gioco.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Angelo Sanzio contro Simone Coccia: "Mi sento tradito" ...

Grande Fratello - Baye Dame dopo l'aggressione rischia il posto : il datore di lavoro vuole licenziarlo : dopo la squalifica dal Grande Fratello , a Baye Dame non ne va una giusta e dopo essere stato aggredito negli scorsi giorni adesso alcuni dicono che sia stato anche licenziato . Infatti, a confermare ...

Fabrizio Corona - le dure parole contro l'ex Nina Moric : 'Vergognosa al Grande Fratello - la volevo aiutare ma...' : Andrà in onda questo pomeriggio la prima intervista di Fabrizio Corona dopo essere uscito dal carcere . l'ex re dei paparazzi ha risposto alle domande di Silvia Toffanin a Verissimo che lo ha ...

Aida Yespica contro il Grande Fratello 2018?/ "Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile" : Aida Yespica critica alcuni aspetti del Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. "Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:45:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Casa allagata - risveglio shock per i concorrenti : ecco cosa è accaduto nella notte : Grande Fratello 2018, Danilo Aquino continua ad essere l'inquilino più discusso della Casa. Lucia Orlando si apre finalmente con Filippo Contri parlandogli del suo privato.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:40:00 GMT)

Simone Coccia dice no al Grande Fratello e fa infuriare tutti : minacce da Filippo Contri : Simone Coccia è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello e ogni giorno sottolinea trionfante di non avere più niente da perdere. Ieri sera è stato criticato da tutti gli inquilini ...

Grande Fratello - che paura! Il tetto della Casa non tiene ed è caos. Brutta sorpresa per gli inquilini : Grande Fratello, ci mancava pure questa. L’edizione numero 15, quella che dopo tanti anni ha visto il Grande ritorno di Barbara D’Urso al timone del reality, è ‘chiacchierata’ da prima del debutto. Non sono infatti mancate le polemiche sulla ‘natura’ dei concorrenti, molti dei quali tutto fuorché ‘nip’. Pensiamo a Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso, che hanno due compagne famose. Ma ...

Dalla Moric al Grande Fratello all’amore per la Rodriguez - Fabrizio Corona ed i suoi amori : “Belen più importante di Nina” : Fabrizio Corona si racconta a Verissimo, l’ex Re dei Paparazzi descrive i sentimenti provati sia per Nina Moric che per Belen Rodriguez Fabrizio Corona nello studio di ‘Verissimo‘ parla per la prima volta in tv dopo la sua scarcerazione. L’ex Re dei Paparazzi racconta i suoi amori passionali e pubblici a Silvia Toffanin. Dal matrimonio con Nina Moric, alla passione con Belen Rodriguez, fino al Grande amore con Silvia ...

Baye Dame licenziato?/ Grande Fratello 2018 - dopo le polemiche potrebbe perdere il lavoro : Dall'aggressione al possibile licenziamento, sembra che non sia un momento positivo per Baye Dame che adesso rischia anche il suo posto di lavoro dopo il Grande Fratello 2018(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:54:00 GMT)

“E io che l’ho salvato dalla squalifica…”. Grande Fratello - ora Angelo Sanzio ‘canta’ : accusa pesantissima : Al Grande Fratello, in vista delle ultime due puntate di questa edizione ‘nip’ (o presunta tale), l’atmosfera si sta surriscaldando parecchio. In Casa, dove nelle ultime ore è finito nel mirino Danilo, contro cui si sono scagliati quasi tutti i concorrenti rimasti in gioco, ma anche fuori. L’ultimo eliminato dal reality, Angelo Sanzio ha deciso di vuotare il sacco. E così, su Instagram Stories, ha lanciato una ...

Grande Fratello - che paura : il tetto della casa non tiene - è caos tra i concorrenti : caos nella casa del Grande Fratello . Il tetto della casa più spiata d'Italia avrebbe subito seri danni e i concorrenti si sarebbero allarmati.