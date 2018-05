Gran Sasso | in un libro il racconto dell’ultima ascensione di Mario Cambi e Paolo Emilio

La tragica scalata di Cambi e Cichetti sul Gran Sasso : Il racconto di Iannetti ripercorre la cronaca di quella sfortunata impresa con Cambi e Cicchetti bloccati a poca distanza dalla vetta, dal freddo intenso e dalle proibitive condizioni della neve, ...

Infn - primo videogioco ambientato nei laboratori del Gran Sasso : Un imprevisto spazio–temporale ha catapultato l’alieno Zot nei laboratori del Gran Sasso dell’Infn, solo la conoscenza della fisica lo aiuterà a tornare a casa. È questa la sfida del primo videogioco ambientato nei veri laboratori sotterranei di fisica delle astroparticelle più Grandi del mondo: i laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove si realizzano ricerche di punta in fisica. Gran Sasso ...

Giro d'Italia : come cambia la classifica dopo il Gran Sasso : L'arrivo in quota al Gran Sasso d'Italia, che ha visto il trionfo del britannico Simon Yates, ha comportato rilevanti modifiche alla classifica generale della corsa rosa, fornendo anche interessanti indicazioni sullo stato di forma dei principali pretendenti alla vittoria finale. L'ordine d'arrivo La tappa è stata conquistata da Yates, già in maglia rosa, davanti a Pinot e Chaves, classificati allo stesso tempo del vincitore. Quarto, a quattro ...

Yates in rosa conquista il Gran Sasso : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – Il britannico Simon Yates (Mitchelton – Scott) ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, da Pesco Sannita al Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) di 225 km. Yates era già stato protagonista sull’Etna, conquistando la leadership ma cedendo la vittoria di tappa al compagno Chaves, oggi si prende tutta la gloria sprintando davanti al francese Pinot (al secondo podio consecutivo dopo il ...

