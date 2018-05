Governo | un segnale forte di Savona convincere Mattarella

Rallenta la nascita del Governo - nessun segnale da Mattarella : A frenare il capo dello Stato non è solo il nome proposto per la presidenza del Consiglio ma anche quello del leghista Savona all'Economia -

Quirinale - sul Governo avanti piano. Nessun segnale che Mattarella stia per dare l'incarico : Il presidente della Repubblica continua la sua riflessione dopo aver incontrato oggi i presidenti di Camera e Senato. La crisi rallenta: Nessun segnale di un incarico già domani -

**Governo : Salvini - aspettiamo segnale da Colle** : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “aspettiamo che arrivi un segnale dal Quirinale”. Matteo Salvini a Fiumicino risponde così a chi gli chiede se ci siano stati contatti con il Colle. L'articolo **Governo: Salvini, aspettiamo segnale da Colle** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Salvini - aspettiamo segnale da Colle** : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “aspettiamo che arrivi un segnale dal Quirinale”. Matteo Salvini a Fiumicino risponde così a chi gli chiede se ci siano stati contatti con il Colle. L'articolo **Governo: Salvini, aspettiamo segnale da Colle** sembra essere il primo su Meteo Web.

Molise - vince Toma e il centrodestra bussa al Colle. Forza Italia e Meloni 'Segnale che il Governo spetta a noi' : CAMPOBASSO - La prima regione 'stellata' non c'è. Davide non ce l'ha fatta contro Golia, una sola lista non riesce a travolgerne 9 dello schieramento avversario. Così il M5s non replica fino in fondo ...

Marzio Breda - il segnale sulla trattativa tra Di Maio e Salvini : 'Sul Governo siamo molto avanti' : ... 'Mattarella si è compiaciuto di verificare come un movimento rivoluzionario come è il Cinque stelle e in parte la Lega, quando si è accostato al mondo istituzionale ha cambiato i toni, le parole d'...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il Governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...