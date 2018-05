Governo | stallo su Savona Di Maio | ' Chiudere entro oggi'

Scontro su Savona - il Governo è in stallo : Lega ed M5S compatti sul nome dell’economista. Il “sospetto” grillino: Berlusconi ha convinto il Carroccio con i sondaggi

Resta lo stallo per la formazione del Governo. Insoluta la questione Savona all'economia : Il premier incaricato giuseppe conte è salito ieri al quirinale ma senza lista dei ministri. Resta da risolvere il nodo del dicastero dell'economia. 'Sono arrabbiato' scrive sui social Matteo Salvini. Intanto vola lo spread sopra quota 200 e l'agenzia di rating moody's avverte 'per l'italia c'è rischio declassamento' -

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento». Pesano il contratto di Governo e lo stallo sulle riforme : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

Dalle urne al contratto di Governo al toto premier - lo stallo politico raccontato con i numeri : Le consultazioni, il programma di governo, le forze in Parlamento, le reazioni dei mercati, l’esecutivo dimissionario: a ciascuno dei tasselli che compongono lo stallo politico che va avanti dal 4 marzo si può attribuire un numero. Un modo per rileggere oltre due mesi di cronaca politica: Dalle urne alla stesura del contratto di governo fino all’individuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri...

Governo - è stallo sul premier. Ecco gli ultimi nomi per l’esecutivo : È ancora rebus premier. Perché Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l’incontro di ieri mattina, non hanno ancora trovato la convergenza sul nome del presidente del Consiglio, ‘politico’ o ‘terzo’ che sia. Sul contratto “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni”, mentre “sul nome del premier si fanno dei passi avanti ma non abbiamo ancora chiuso”, ha ammesso ieri il capo ...

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al Governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Governo - Di Maio-Salvini : "Passo di lato per uscire da stallo"/ Tavolo Lega-M5S : no a tecnici per i ministeri : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:13:00 GMT)

Governo in stallo - il Colle attende. La Lega : Mattarella aiuta i grillini : Salvini si sente ostacolato su migranti, Europa e conti pubblici LA BOZZA / Ecco il contratto. Ma Salvini: roba vecchia, restiamo nell'euro Di Maio attacca gli eurocrati. E sul contratto: "Forse si ...

Governo : torna lo spettro stallo Video : Veti incrociati, difficili discussioni sul programma, nomi bruciati, cerini volanti: non c'è sbocco concreto alla trattativa sulla formazione del Governo M5S-Lega. Le due forze politiche sono distanti su diversi punti del contratto del Governo: migranti, infrastrutture e giustizia; ma lo scoglio che blocca la nascita dell'esecutivo rimane la stessa composizione del nuovo gabinetto di Governo, sopratutto il nome del presidente del Consiglio. Le ...

Boccia : stallo sul Governo potrebbe creare problemi : "L'attuale fase di stallo , nella formazione del nuovo governo ndr, potrebbe creare a lungo termine problemi all'economia, è ancora presto per dirlo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo ...