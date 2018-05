Governo | oggi Conte potrebbe salire al Colle Di Maio | ultime 24 ore

Governo - stallo su Savona. Di Maio : 'Chiudere entro oggi' : Continua però lo stallo, provocato dallo scontro tra Quirinale e Lega-M5s sul nodo Paolo Savona al ministero dell'Economia.

Governo : Salvini - o si parte o non tratto più. Oggi i nomi della Lega : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che Oggi si è occupata, in ...

Governo - Matteo Salvini : oggi nomi Lega - passi indietro già fatti : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani', ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che oggi si è occupata,...

Governo - Salvini : "Oggi i nomi della Lega. Passi indietro già fatti" : Conte vede Giansanti, ipotesi Esteri. Ma il nodo è Savona. Meloni col Carroccio: "Ingerenza inaccettabile di Mattarella". Fico: lasciamo fare al Colle e Conte Chi ha paura di un nome - di BRUNO VESPA ...

Governo - Conte cerca l’ultima mediazione. Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio FdI : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S...

Governo - oggi la crisi compie 83 giorni : la più lunga di sempre : oggi la crisi di Governo 'compie' 83 giorni, contando dal giorno delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. E si aggiudica il , poco invidiabile, record di crisi più lunga della storia ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Governo - Salvini arrabbiato con Mattarella - Di Maio mette like (26 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Governo, Salvini arrabbiato e Di Maio mette like su Facebook. Stasera la finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool (26 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:35:00 GMT)

Governo - improbabile Conte oggi al Colle. Il nodo è Savona all'Economia - vertice a tre con Salvini e Di Maio : Il premier incaricato Giuseppe Conte, lavora alla squadra dei ministri ma i nodi da sciogliere restano molti, apartire da quello del Tesoro, il più complicato da risolvere. Stamani...

Governo - Conte lavora alla lista dei ministri. «Oggi al Colle? Vediamo» : pic.twitter.com/xVvwvojtF0 - GiuseppeConte , @GiuseppeConteIT, 25 maggio 2018 Interrogato sul veto nei suoi confronti, Paolo Savona , in corsa per la guida del Ministero dell'Economia, ha dichiarato: ...

Governo - folla di curiosi per Conte a Montecitorio. Lui : “Se salirò oggi al Colle? Vediamo” : “Se oggi andrò al Colle? Vediamo”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti al suo arrivo a Montecitorio dopo l’incontro a Bankitalia con Ignazio Visco. Una folla di curiosi armati di smartphone ha circondato il presidente del Consiglio incaricato. L'articolo Governo, folla di curiosi per Conte a Montecitorio. Lui: “Se salirò oggi al Colle? Vediamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - PREMIER CONTE VEDE DI MAIO E SALVINI/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : "Al Colle? Vedremo" : GOVERNO M5s-Lega, Totoministri del PREMIER CONTE: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo SALVINI e Luigi Di MAIO presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:08:00 GMT)

Governo Conte - entro oggi la lista dei ministri : Il premier incaricato Giuseppe Conte al lavoro per formare la squadra di Governo da sottoporre già oggi al presidente Mattarella. "I ministri saranno politici" ha sottolinato Conte dopo aver terminato ...