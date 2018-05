Governo | no del Colle a Savona Conte media ma esecutivo in bilico

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Governo - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

Governo - nuovo attacco tedesco : "Ecco lo scenario dell'orrore" : Per non parlare dell'idea di piazzare un ministro anti euro, Paolo Savona, all'Economia. 'Lo scenario dell'orrore - si legge nell'articolo della Faz - è qualcosa di simile: il presidente Sergio ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli e Antonio Padellaro : “La strana coppia al Governo”. Rivedi l’incontro : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. Nella giornata conclusiva Antonio Padellaro e Paolo Mieli incontrano il pubblico parlando de “La strana coppia al governo” L'articolo Festa del Fatto, Paolo Mieli e Antonio Padellaro: “La strana coppia al governo”. Rivedi l’incontro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - la strategia per aggirare i veti del Quirinale : La deputata Laura Castelli come vice di Paolo Savona al ministero dell'Economia. Sembra questa la strategia del Movimento 5 Stelle per aggirare o quantomeno 'ammorbidire'...

Governo - è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona. Ma torna l ipotesi del voto. Salvini 'Non mi arrendo' : La Lega vorebbe lasciare Paolo Savona all'Economia. Nessun arretramento Ormai l'economista, per Matteo Salvini , sembra essere diventato la pedina di un gioco più ampio. E già il leader leghista ...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Conte - il Governo «amico del popolo» e i risparmi degli italiani : L’incarico dato a Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo ha suscitato preoccupazioni, in Italia e all’estero. Vale la pena di discutere le ragioni di quelle preoccupazioni, anche...

Governo - è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona. Ma torna l ipotesi del voto : Come anticipato da Repubblica in edicola, l'ipotesi principale riguarda lo spacchettamento del ministro dell'Economia: da una parte le Finanze, dall'altra il Bilancio. Tags Argomenti: nuovo Governo ...

Governo - l'attacco del Guardian : 'Italia fra cure miracolose ed eurofobia' : ... si intitola così l'editoriale con cui il The Guardian punta il dito contro le storie del premier incaricato Giuseppe Conte e del ministro all'Economia in pectore Paolo Savona . Il quotidiano inglese ...

Mattarella deciso a non mollare. Pronto il Governo del presidente : Q ualcuno tratta ancora. Come Giuseppe Conte, che cerca una sponda con Macron, sposta i nomi della lista e piazza alla Farnesina il diplomatico di lungo corso Luca Giansanti, segno di buona volontà nel confronti del Colle. Qualcuno pensa che alla fine spunterà una mediazione, tipo Paolo Savona alle Politiche comunitarie, e la Lega se ne farà una ragione. Ma la tempesta perfetta sta per abbattersi sull'Italia e nessuno al momento sembra in grado ...

SPREAD SOPRA 200/ Ecco l'unica mossa del Governo Conte per evitare un altro 2011 : Lo SPREAD ha sfondato quota 200. La situazione non è la stessa di sette anni fa, ma l'Italia rischia lo stesso di trovarsi in crisi nel medio termine.

Governo - l'attesa del Colle che vuole evitare uno scenario doloroso : Se il premier incaricato riproporrà a Sergio Mattarella il nome secco di Paolo Savona come ministro per l'Economia, girandogli il diktat dei soci dell'alleanza al quale lui stesso dimostrerebbe così ...