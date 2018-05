Governo | no comment del Colle su eventuale richiesta impeachment

Governo - Di Maio : “Grande sinergia - come se avessimo sempre lavorato insieme. Diktat? Non commento retroscena” : “Incontro con Conte e Salvini? come se avessimo lavorato sempre insieme, ci capiamo al volo”. Così Luigi Di Maio, lasciando la Camera dei deputati, dopo il vertice a tre con il premier incaricato e il segretario della Lega. Sui tempi, dopo le voci sugli slittamenti e il nodo ancora aperto sulla lista dei ministri, il capo politico M5s ha rivendicato: “Dipende dal professor Conte e dal presidente Mattarella”. Così, come ...

[Il commento] La rabbia feroce e la grande paura dei poteri forti contro il Governo Di Maio-Salvini : A sentire il programma di un probabile ministro del governo Conte, di sicuro non ci annoieremo. E chi pensa di poter sfogliare la margherita con i suoi petali di "governo impotente", "governo bloccato"...

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo - Fico al Salone del libro di Torino non commenta : “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” : All’inaugurazione del Salone del libro di Torino, il presidente della Camera Roberto Fico non commenta il possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma si limita a commentare “Sono ottimista per natura”. L'articolo Governo, Fico al Salone del libro di Torino non commenta: “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Bellanova - Di Maio? ogni parola gravissima si commenta da sé : Roma, 30 apr. , AdnKronos, 'Preferisco non commentare. ogni parola, gravissima, si commenta da sé. Dico solo che se il contratto con il Pd è l'ultima cosa che il Movimento 5Stelle avrebbe voluto fare, ...

Riforma pensioni/ Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 aprile(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:26:00 GMT)

A Fico l’incarico per il Governo M5S-Pd. Il commento di Salvini : «È una presa in giro» : Tocca al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»