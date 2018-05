Governo | Mattarella pone il veto su Savona e Conte rinuncia all' incarico

Governo : Mattarella - fatto tutto possibile per nascita esecutivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Governo - Conte rimette mandato. Mattarella convoca Cottarelli. DIRETTA | : Nulla di fatto per la formazione del nuovo esecutivo, no di Mattarella su Savona. Conte: "Ci ho messo il massimo impegno". Leader Lega: "Ora al voto". IL LIVEBLOG--Giuseppe Conte rinuncia all'incarico, salta il Governo giallo-verde e si apre una crisi istituzionale senza precedenti per l'Italia. Sergio Mattarella parla e spiega il suo "no" a Paolo Savona all'Economia per difendere "l'Italia nell'euro". "Sui ministri non posso subire imposizioni, ...

Governo : Conte rinuncia - Convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi" | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment - Berlusconi : M5s irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte rinuncia. Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» - e convoca Cottarelli : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo. I giallo-verdi accusano Mattarella, il Quirinale replica: «Ho agevolato in tutti i modi la nascita del nuovo Governo»

