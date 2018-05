Governo | Mattarella | ' Nessuno può dire io ne abbia ostacolato nascita'

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi ! Convocato Cottarelli | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da premier : CRONACA ORA PER ORA 21.09 – Grillo twitta: “Shhh” “Shhh”. E’ il post su twitter di Beppe Grillo che viene accompagnato dal trailer del film horror “a quiet place” in cui alcune scene sono inframezzate da scritte come “move carefully and never make a sound” (muoviti con attenzione e non fare nemmeno un rumore”). 21.08 – Di Battista: “Tra poco in piazza a Fiumicino con ...

Governo : Conte rimette incarico a presidente Mattarella :

La lista dei ministri del Governo Lega- M5S presentata a Mattarella : Criticando la decisione del Quirinale di porre il veto su Paolo Savona all'Economia, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha enunciato la lista dei ministri che il professor Giuseppe Conte aveva portato al Colle per sottoporla al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutti i nomi.Continua a leggere

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al Governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

Sergio Mattarella : "Non l'ho fatto a cuor leggero - non ho ostacolato il Governo del cambiamento" : "Due mesi senza possibili soluzioni. M5s e Lega, ne ho agevolato in ogni modo le intenzioni, ho atteso i tempi da loro richiesti per raggiungere un programma, pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del Governo definito del cambiamento, agendo sempre nel rispetto delle regole della costituzione". Così il Presidente della Repubblica, ...