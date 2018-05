Governo M5S-Lega | toto ministri | nodo Savona Salvini | “Si parta o si torni al voto”

Contratto di Governo Lega-M5s - tra programmi e Governo : cosa è rimasto e cosa è scomparso : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Governo M5S-Lega - italiani 'spaccati' sulla valutazione : Il possibile Governo tra M5S e Lega [VIDEO] sara' anche espressione della volonta' popolare, ma di fatto gli italiani sarebbero divisi sulla valutazione complessiva ed i pareri negativi si registrano anche tra gli iscritti ed i militanti delle forze suddette. Questo è quanto si evince dal recente sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere della Sera. Il quesito principale riguarda il giudizio complessivo sul costruendo esecutivo, il 49 % ha dato ...

Governo - l'ultimatum di Lega e M5S : "O si chiude o si torna al voto" : O Savona o si muore. Sembra questo il messaggio che Matteo Salvini invia al Colle (e a chi intende porre veti) sulla partita del ministero dell'Economia: "Io ho detto 'O si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". E lo stesso fa, a ruota Luigi Di Maio da Terni: "Abbiamo già perso troppo tempo, o si chiude entro 24 ore e siamo messi ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Steve Bannon a Sky TG24 : con Governo M5S Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Governo M5s-Lega - l’ambasciatore italiano in Germania scrive al Der Spiegel : “L’articolo è una critica a intero popolo” : “I mendicanti almeno dicono grazie, quando gli si dà qualcosa. Scrocconi aggressivi si avvicina di più” alla condotta degli italiani, scrive il settimanale tedesco Der Spiegel nella sua versione online. È questa l’accusa – durissima – lanciata dal giornalista Jan Fleischauer all’Italia, colpevole a suo dire di aver chiesto di finanziare “il suo proverbiale dolce far niente” per poi ...

Governo M5s-Lega - Putin : “Dai politici italiani parole positive su sanzioni. Paese affidabile ma subordinato alle scelte Ue” : Contro la formazione del Governo M5s-Lega si è scatenata la tempesta perfetta: spread in salita oltre i 200 punti, Piazza Affari in picchiata, il Financial Times che parla di “nuovi barbari” alle porte di Roma e giornali tedeschi che attaccano la scelta (su cui si sta giocando la stessa nascita dell’esecutivo giallo-verde) dell’euroscettico Paolo Savona al Tesoro. Ma in soccorso di Luigi Di Maio e Matteo Salvini arrivato ...

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

Governo : Gozi - si alza soglia ridicolo Lega-M5S : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Letto il cosiddetto ‘contratto’, letto il cosiddetto ‘curriculum vitae’, lette le dichiarazioni dei due cosiddetti ‘leader’ del nuovo polo bifronte, il problema non è tanto lo spread che si alza, ma fino a dove riusciranno i nostri eroi ad alzare la soglia del ridicolo”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi. L'articolo Governo: ...

Governo : Pittella (Pd) - Italia paga propaganda Lega e M5S : Roma 26 mag. (AdnKronos) – “Chi sta provando a formare il Governo dovrebbe rendersi conto che ogni azione o dichiarazione improvvida elettoralistica è una spinta al rialzo dello spread. Nessun complotto dei mercati, noi Italiani stiamo pagando la propaganda di Lega e M5S”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Gianni Pittella. L'articolo Governo: Pittella (Pd), Italia paga propaganda Lega e M5S sembra essere il primo su CalcioWeb.

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far saltare il Governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Governo M5s-Lega - Casaleggio : “Su Savona Conte e Mattarella troveranno ottima soluzione” : “Siamo fiduciosi di essere vicini a un cambiamento importante”, così Davide Casaleggio intervistato questa mattina al Wired Next Festival. A proposito della reticenza di Mattarella sul nome di Paolo Savona: “Il tema della formazione del Governo comunque è in mano a Conte e Mattarella ma sono fiducioso troveranno ottima soluzione”. A proposito dell’alleanza prosegue: “5Stelle e Lega molto diversi soprattutto ...