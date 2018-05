La lista dei ministri del Governo Lega- M5S presentata a Mattarella : Criticando la decisione del Quirinale di porre il veto su Paolo Savona all'Economia, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha enunciato la lista dei ministri che il professor Giuseppe Conte aveva portato al Colle per sottoporla al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutti i nomi.Continua a leggere

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al Governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Governo M5s-Lega - la comunicazione del segretario del Quirinale Ugo Zampetti : “Conte ha rimesso incarico” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il Governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”. Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, al termine dell’incontro tra ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

Governo - Conte rimette l incarico. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona'. Il leader leghista 'Torniamo al voto' : • IL MONDO CATTOLICO FA QUADRATO INTORNO AL Colle In difesa del Colle sono intervenuti i vescovi italiani. Monsignor Nunzio Galantino , segretario generale della conferenza episcopale italiana , ...

Governo - Conte al Colle - Fonti M5s-Lega : 'Da Mattarella veto su Savona' : ... Mattarella ha posto veto su Savona Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto un veto su Paolo Savona, indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come ministro all'Economia. Lo ...

Governo M5S-Lega - Conte esce di casa diretto a Montecitorio. Di Maio al Quirinale tra applausi ed incitamenti : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte intorno alle 16.30 di domenica 27 maggio è uscito di casa per andare a Montecitorio. Ad attenderlo, oltre le telecamere e i cronisti una piccola folla da cui partono applausi. Più tardi, intorno alle 18, è la volta di Luigi Di Maio che è uscito di casa e, a sorpresa, si è diretto al Quirinale. Nonostante l’incitamento di un passante il capo politico del M5S è rimasto teso in volto e non ...

Governo - Conte al Quirinale. Prima di lui da Mattarella Salvini e Di Maio. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Governo appeso a un filo - M5S : «Mattarella ha messo veto su Savona» : Il nodo è sempre quello relativo alla casella del ministero dell'Economia che il leader della Lega Matteo Salvini, in accordo con Luigi Di Maio, vuole affidare a tutti i costi al professore Paolo ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte al Quirinale. Di Maio e Salvini a colloquio con Mattarella. “C’è il veto su Savona” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

