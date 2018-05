Governo M5S-LEGA - CONTE AL COLLE CON LISTA MINISTRI/ Salvini-Di Maio ricevuti da Mattarella : salta tutto? : GOVERNO M5S-LEGA, toto MINISTRI: nodo Savona, CONTE al COLLE per le consultazioni. Salvini e Di Maio ricevuti da Mattarella, tragua siglata o salta tutto? Le ultime ore di tensione(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:03:00 GMT)

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. A riferirlo è una nota della presidenza della Repubblica. Ma secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non è positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima”, mentre fonti del ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Governo - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

Governo M5s-Lega - Steve Bannon : “Giusto insistere su Savona - ha idee chiare su Ue. Colpito da entusiasmo Di Maio e Salvini” : Secondo l’editoriale del New York Times intitolato “I populisti si prendono Roma“, la nascita di un Governo “apertamente populista” come quello M5s-Lega “è musica per le orecchie dei nazionalisti di destra, come Steve Bannon“. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex stratega di Donald Trump, che nell’intervista con Maria Latella per SkyTg24 ha accusato Nytimes, Economist e Financial ...

Governo M5s-Lega - Savona : “Voglio un’Europa diversa : più forte e più equa” : “Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa”. Lo scrive in una lunga nota Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega al presidente incaricato Giuseppe Conte per il ruolo di ministro dell’Economia. L'articolo Governo M5s-Lega, Savona: “Voglio un’Europa diversa: più forte e più equa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

